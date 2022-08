Signos del zodiaco ¿Cuáles seguirán solteros en agosto? El amor les jugará mal. Foto: frasespensamientos.com

Si estás buscando el amor de tu vida es posible que no la encuentres en agosto 2022, al menos eso podría pasar si eres alguno de los desafortunados signos del zodiaco que el horóscopo predice que, se quedarán solteros en este mes, ¿eres uno de ellos?

En La Verdad Noticias te recordamos que la astrología estudia el comportamiento de los astros para poder determinar el futuro de los signos zodiacales, ¿crees que sea acertada?

Hace poco te contamos cuáles son los más maleducados, pero ahora, iremos más allá y te vamos a decir quiénes del horóscopo tendrán en agosto 2022 muy mala suerte en el romance.

Signos del zodiaco que se quedarán solteros en agosto 2022

Tauro

No encuentran fácilmente a alguien compatible con ellos, algo que también se dificulta porque ellos no saben tener una relación estable y no son bueno con los compromisos, pues aman su libertad y la diversión pasajera, de ahí que este mes se concentrarán en vivir la soltería y evitarán las relaciones amorosas.

Cáncer

Eligen mal desde el comienzo, esto debido a que idealizan el amor, así que no se esperan a conocer a la persona, simplemente se dejan llevar, por eso les rompen el corazón, derivado de esto es que para este agosto planean mantenerse lejos de las relaciones que los pueden herir.

Virgo

Son muy exigentes con sus parejas, así que no es fácil que salgan con alguien, pues siempre buscan la perfección, por ello, este mes estarán solteros, ya que al parecer nadie cumplirá con sus expectativas.

Capricornio

Están resentidos con el amor porque hace poco les lastimaron el corazón, de ahí que se enfocarán en sanar sus heridas y se enfocarán en disfrutar de los seres a los que aman.

Piscis

Los nacidos bajo este signo zodiacal son muy enamoradizos, por eso les va tan mal en el amor, ya que se emocionan mucho a la primera y eligen mal, tanto que ya están cansados de intentar en el romance, por esa razón este agosto 2022 han decidido quedarse solteros.

¿Qué signo eres por tu mes?

Enseguida te damos a conocer el listado completo de los signos del horóscopo junto con las fechas que le corresponden a cada uno, solo tienes que identificar cuál te corresponde según tu mes y día de nacimiento:

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Acuario

20 de enero al 18 de febrero

Piscis

19 de febrero al 20 de marzo

