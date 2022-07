Signos del zodiaco ¿Cuáles no quieren sentar cabeza este 3 de julio? Foto: nexofin.com | Getty Images/VStock RF, VStock RF

Casarte, juntarte o simplemente estar en una relación seria no es lo que quieren hacer algunos signos del zodiaco este 3 de julio, de hecho, están tan aterrados con la idea que prefieren estar solteros, pero, ¿cuáles son?, ¡aquí te lo decimos!

En La Verdad Noticias te revelamos que tener una relación seria, casarte o irte a vivir con tu pareja puede ser un desafío del que muchos huyen, ya que temen perder sus libertades y tampoco quieren asumir compromisos, ¿tú eres uno de ellos?

Hace poco te contamos cuáles estarán llenos de suerte en el amor durante julio, pero ahora, iremos más allá y te confesaremos qué signos no quieren involucrarse con el amor.

3 signos del zodiaco que le huyen al compromiso

Pareja. Foto: lared.am

Aries

Tu personalidad no destaca por seguir lo establecido, tú siempre vas en contra de la corriente y no estás interesado en saber qué es lo que la sociedad espera o no de ti, simplemente eres un alma libre que no sentará cabeza hasta que así lo considere necesario.

En este momento de tu vida ya sabes cómo funciona el amor, es impredecible y estás cansado de las historias románticas, ahora mismo estás centrado en tu vida y en tu bienestar, así que no entrarás en una relación o te mudarás con alguien solo porque te dicen que “ya es tiempo de hacerlo”, ¡eres incontrolable!

Géminis

No te gusta sufrir en las manos del amor, eres una persona sabia que conoce muy bien las relaciones y estás seguro de que nada es sólido ni está garantizado, así que mejor evitas los compromisos y vives a tu manera, eso a pesar de que todos te presionen para que ya te establezcas, pero a ti realmente no te importa lo que quieran de ti, nada más estás centrado en vivir al máximo.

Capricornio

El amor parece ser tu enemigo, pues sabes que necesitarás dar de tu tiempo y compromiso, por eso, en este momento únicamente estás pensando en mantener tu autonomía y alejarte lo más posible de este inconveniente, ya que no quieres atarte a una persona.

Para ti estar establecido con alguien es similar a vivir tu peor pesadilla, pues requieres de una gran libertad que no estás dispuesto a ceder por nadie.

¿Qué fecha a qué fecha son los signos?

A continuación, te damos el listado completo de los signos zodiacales con sus fechas correspondientes:

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Acuario

20 de enero al 18 de febrero

Piscis

19 de febrero al 20 de marzo

