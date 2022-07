Signos del zodiaco ¿Cuáles no pueden encontrar el amor por distraídos? Foto: escucha.los40.com.mx

El amor no es fácil de encontrar, pero esta tarea se dificulta cuando se es distraído, por eso, aquí te diremos que signos del zodiaco son los más despistados y aunque te pongas enfrente no te aceptarán porque simplemente no entenderán lo que está pasando, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que la astrología se basa en el estudio de los astros para determinar predicciones y rasgos de personalidad, de ahí que muchos están atentos a su futuro marcado por esta.

Hace poco te contamos sobre los signos que este julio podrían ganarse la lotería, pero ahora, iremos más allá y te diremos cuáles no han encontrado al amor porque siempre andan en las nubes.

Signos del zodiaco que por distraídos no encuentran el amor

Capricornio. Foto: lavanguardia.com

Capricornio

Se enamoran siempre de los equivocados, pues cuando se encuentran con alguien que podría ser ideal para ellos, simplemente no lo ven y lo dejan en la zona de amigos, pero eso no es todo, también son muy reservados e inseguros, de ahí que es muy complicado que busquen pareja fácilmente.

Géminis

No es fácil que encuentren pareja porque son muy introvertidos y tímidos, pero también destacan por ser distraídos y muy ocupados, por ello, suelen tener como prioridad siempre sus proyectos personales y no se dan tiempo de observar quiénes podrían estar babeando por su amor.

Libra

Son superficiales y vanidosos, así que no es fácil para ellos encontrar su pareja ideal. Además, son materialistas y distraídos, así que no suelen notar cuándo alguien realmente les tiene un amor incondicional.

Virgo

Son tímidos, metódicos y serios, así que no tienen cómo primer objetivo encontrar el amor, así que cuando se encuentran con un posible prospecto simplemente lo ignoran o no se dan cuenta de su existencia.

¿Cuál es tu signo según el mes?

A continuación, te damos el listado completo de todos los signos zodiacales, solo tendrás que identificar cuál te corresponde según tu fecha de nacimiento:

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Acuario

20 de enero al 18 de febrero

Piscis

19 de febrero al 20 de marzo

Con información de terra.com.mx