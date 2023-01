Signos del horóscopo chino que sufrirán por amor del 26 al 29 de enero

¿Cuáles son los signos del horóscopo chino que sufrirán por amor? En La Verdad Noticias te compartimos lo que dice la astrología china de los signos que no tendrán suerte en el aspecto sentimental del 26 al 29 de enero del 2023.

Cabe mencionar que los 12 animales se caracterizan por sus distintos aspectos a diferencia del zodiaco occidental, pues en la astrología china se determina con el año de nacimiento y no por el mes en que nacieron las personas.

En su momento te dimos a conocer cuáles de los signos podrían ser traicioneros, pero ahora han revelado que 3 de los 12 animales no recibirán buenas noticias en estos días, por lo que recomiendan que estos signos se dediquen tiempo de calidad.

¿Cuáles son los 3 signos del horóscopo chino que sufrirán por amor?

El signo del Mono deberá buscar refugio en la familia y amigos

Uno de los signos que deberá tener paciencia en estos días es el signo del Dragón, según la astrología oriental, los nacidos con este signo podrían enfrentar una situación complicada a nivel de pareja, y deberán de tomar una decisión.

Otro de los signos es el Buey, no recibirá buenas noticias, deben olvidar a esa persona que no es para ellos, y pensar en su bienestar. Y el tercer signo que no tendrá suerte en el amor es el Mono, pues esa relación que tienen llegará a su fin, y deberán buscar refugio en la familia y dedicarse tiempo de calidad.

Te puede interesar: Horóscopo chino: Predicciones de la fortuna en el Año del Conejo

¿Cuáles son los signos del horóscopo chino más enamoradizos?

El signo del Cerdo suele ser apasionado

El signo del horóscopo chino del Conejo son los que más rápido se enamoran, son pacientes y observadores, pero sufren más cuando terminan una relación. Por otro lado, el signo del Perro, son personas que se caracterizan por tener un corazón enorme, y el Cerdo, este signo es muy dulce, suelen ser apasionados y bondadosos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!