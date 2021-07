Signos del Zodiaco que tendrán errores en el quincuncio de Mercurio con Júpiter.

Son tres los signos del zodiaco los que posiblemente cometerán un enorme error durante el quincuncio de Mercurio a Júpiter desde el 28 de julio hasta el 30 de julio de 2021. Mercurio quincuncio Júpiter es cuando las cosas comienzan a volverse problemáticas en astrología.

La Verdad Noticias informa que, un quincuncio es un aspecto de 150 grados entre dos planetas. Este aspecto también se conoce como "inconjunto" y a menudo está asociado con separación, divergencia, incompatibilidad o diferencia.

Sin embargo, no es necesariamente negativo, aunque puede ser perturbador de varias formas. En este momento, a partir del 28 de julio, tenemos lo que se conoce como Mercurio quincuncio de Júpiter, que en el entendimiento humano podría significar problemas a la vuelta de la esquina.

¿Por qué puede traer problemas el quincuncio de Mercurio a Júpiter?

Porque la influencia de Júpiter lo magnifica todo y Mercurio, si no está bien equilibrado, puede tornarse caótico y desordenado cuando está en presencia de Júpiter. Entonces, ¿En presencia de qué estamos?

Estamos hablando hablar fuera de turno, de interrumpir de formas inapropiadas, decir todas las cosas equivocadas en el momento equivocado, y es muy probable que todos caigamos en malentendidos muy dramáticos con consecuencias nefastas. Es hora de pensar antes de hablar... pero ¿lo haremos?

¿Qué signos cometerán errores en el quincuncio de Júpiter de Mercurio?

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

¿Cuántas veces te has metido el pie en la boca mientras intentabas decirle algo importante a alguien? Para ser honesto, probablemente sea un gran número de veces, y eso se debe básicamente a que eres una persona muy nerviosa, Aries.

La mayor parte del tiempo piensas que estás siendo gracioso, mientras que la persona con la que hablas se aleja pensando que fuiste grosero. Esta rutina 'divertida/grosera' no es nueva para ti, y en las circunstancias incorrectas, por ejemplo, como ahora en Mercurio quincuncio de Júpiter. Esa grosería puede meterte en un gran problema.

Si bien es admirable ser audaz, incluso franco, no es bueno ser el que DEBE decir lo que siente a riesgo de lastimar a los demás. No es gracioso, Aries, necesitas enrollarlo un poco. Sí, puedes ser inteligente y encantador, pero tienes el potencial de ponerte en peligro si lastimas a la persona equivocada. Despierta, esto no es un juego, y tú no eres el alivio cómico.

Lo que te recomiendo es que pienses 7 veces las cosas antes de dejarte muy mal por decir una idiotez. Eres brillante cuando hablas de forma pausada y meditada. Trata de ver las cosas desde afuera antes de opinar y reserva tu franqueza para quien se la merezca.

La honestidad es un acto de amor que no todos quieren recibir. Igual que un beso. Para decir verdades, tienes que tener al frente a quien esté dispuesto a recibirlas de buen grado. De lo contrario, la verdad también se siente como un acoso cuando no se ha pedido.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Si bien definitivamente eres un rudo y bastante capaz de defenderte, también tiendes a minimizar tu propio valor, especialmente en el lugar de trabajo, Virgo.

La forma en que esta situación de Mercurio quincuncio de Júpiter va a funcionar en ti está exactamente ahí, en el trabajo, y te hará retroceder en el mismo momento en que deberías defender tus derechos y tu cheque de pago.

¿Sabes qué es un error, Virgo? Un error es cuando no abres la boca y dices lo que necesitas porque estás demasiado asustado para mover el barco. Hay personas dispuestas a aprovechar tu incapacidad para luchar por ti mismo, y lo harán durante este evento de quincuncio.

Si deseas más dinero, un aumento, un ascenso o incluso un cambio de oficina, este es el momento de pedirlo. Si no lo haces, la oportunidad se alejará de ti y será irrecuperable. Entonces, Virgo ¿Qué necesitas? ¿Una mejora en el sueldo o una nueva oportunidad para seguir quejándote unos meses más? La decisión es tuya.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Lo que puede llevarte al límite durante este tránsito es el hecho de que te sientes demasiado amenazado por cualquiera que no se someta a tu control o que esté en una posición de autoridad superior a la tuya, Escorpio.

Lo que vas a encontrar es que el quincuncio de Mercurio con Júpiter será perjudicial para tu estilo de vida. Digamos, por ejemplo, que quieres que se haga algo y tu impaciencia natural hace que parezcas "demasiado" o innecesariamente insistente.

Si bien puedes encontrar que tu comportamiento es totalmente apropiado, habrá otros que se asombrarán por la forma en que actúas y pensarán en ti como un matón o un acosador (el acoso también puede ser laboral). Ese no es un apodo que te gusta, ni tampoco uno del que puedas sentir orgullo. Hay una lección para ti durante este aspecto, y es usar la discreción.

Puede que no sea tu estilo, pero tu estilo puede ofender e incluso herir a las personas a veces, lo que podría funcionar en tu contra si no tienes cuidado. Tu mayor error es no monitorear tu propio comportamiento.

