Signos del Zodiaco ¿Cuáles sanarán durante Mercurio en Gémenis del 13 de junio?

Signos del Zodiaco ¿Cuáles sanarán durante Mercurio en Géminis del 13 de junio? Foto: businessinsider.mx

Las habilidades de comunicación son afectadas cuando Mercurio influye en Géminis, por eso es muy importante que sepas cuáles son los signos del zodiaco que este 13 de junio por fin podrán dejar atrás a la angustia, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que este día pasará de todo, pero lo más relevante es que se pondrá fin a la angustia, pues se concluirán planes, relaciones y proyecto para bien o para mal, lo fundamental es que podrás dar carpetazo y volverás a comenzar de nuevo desechando todo aquello que no te suma.

Anteriormente, te contamos sobre los números de la suerte; sin embargo, ahora te diremos qué signos dejarán de estar angustiados hoy mismo.

3 signos del zodiaco que olvidarán la angustia este 13 de junio

Aries

El dolor que has estado soportando por fin te dejará, pues ha sido una carga que te ha hecho pasar malos momentos y que ya no estás dispuesto a seguir teniendo, pues, sabes que ya fue suficiente, por eso lo dejarás atrás este lunes y con ello pondrás fin también a la angustia, pues Mercurio en Géminis te dará la fuerza para curarte del apego del pasado, simplemente hoy superarás esa relación amorosa que te ha limitado tanto.

Leo

Hoy te has levantado con una idea clara en tu mente, olvidarás por completo el dolor y la angustia para enfocarte solo en tu energía curativa, algo que te será más sencillo porque Mercurio en Géminis te dará el impulso para lograrlo, aunque claro, tendrás que confiar en tus deseos de sanar y esforzarte todo lo que puedas, eso significa que tienes renunciar a la persona que tanto daño te ha hecho y dejarla ir para siempre, pues hace mucho que no es la persona dulce que creías, ya que solo te ha hecho llorar últimamente.

Libra

Ya no permitirás que la angustia te domine y haga que tu vida sea cómo un bucle, ahora tomarás el control y harás que la energía curativa que hay dentro de ti cumpla con su propósito, sanarte por completo, puesto que estos sentimientos de tristeza nada más han obstaculizado tu estilo para vivir, pues siempre has sido una persona despreocupada y feliz, de ahí que estar triste no es lo tuyo, así que aprovecha a Mercurio en Géminis y sal de este hoyo donde ya has permanecido demasiado tiempo.

¿Cuál es tu signo según el mes?

A continuación, te decimos cuáles son, así como las fechas a las que corresponde cada uno:

Aries

21 de marzo-20 de abril

Tauro

21 de abril- 21 de mayo

Géminis

22 de mayo-21 de junio

Cáncer

22 de junio-22 de julio

Leo

23 de julio-23 de agosto

Virgo

24 de agosto-23 de septiembre

Libra

24 de septiembre-23 de octubre

Escorpión

24 de octubre-22 de noviembre

Sagitario

23 de noviembre-21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre-20 de enero

Acuario

21 de enero-18 de febrero

Piscis

19 de febrero-20 de marzo

