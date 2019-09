Signos de zodiaco que pronto se comprometerán y vivirán un otoño lleno de amor

Como siempre, cada cambio de estación trae consigo una renovación de energías, por lo que durante estos últimos meses del año es muy posible que los siguientes signos del zodiaco, ¡reciban una propuesta de matrimonio!

Si eres de aquellas que ha soñado con el día de su boda desde pequeña, que no puede esperar para comenzar a planear el día ‘más feliz’ de su vida y estás ansiosa por comenzar una nueva etapa junto a su gran amor, presta mucha atención, pues es muy posible que los astros te tengan algo preparado.

Tauro

¡Qué no cunda el pánico si notas a tu pareja distraída! Las cosas no van mal en su relación, por el contrario, ella se encuentra reuniendo el valor suficiente para dar el siguiente paso. No es una decisión sencilla, hay mucho que planear y a veces por más que ames a la persona, puede ser un poco aterrador. Muéstrale tu apoyo y hazla sentir la persona más amada. Así podrás vencer sus nervios.

Leo

Leo, por fin ha llegado el momento que tanto has esperado. Los astros están listos para cumplir tus deseos y todo apunta a que durante estos meses de octubre y noviembre podrás disfrutar de muchas sorpresas en el plano del amor, especialmente porque tu pareja hará a un lado su timidez y ambos podrán disfrutar del mejor momento de su relación.

Virgo

Virgo, sabemos que es difícil luchar contra tu propia naturaleza, pero no todo es este mundo puede ser perfecto, de hecho, nada lo es. Así que deja de buscar excusas y déjate llevar por ese gran amor. La persona con la que te encuentras es la indicada, pero no podrá reunir la seguridad suficiente para dar el siguiente paso si no la haces sentir que es perfecta para ti.

Libra

Libra, prepárate para la etapa más intensa, caliente y romántica de tu vida. Toma en cuenta que la relación no puede ser de esta manera todo el tiempo, pero disfruta el proceso que están por comenzar. Habrá mucha emoción y amor con tu pareja, así que posiblemente se reúnan los ánimos suficientes para dar el siguiente paso y comprometerse.

Piscis

¿Cómo saber si es el amor de tu vida? Si en este momento te encuentras con una persona que te devolvió las ganas de amar, la ilusión del amor verdadero y te hace inmensamente feliz, es muy probable que te encuentres con la persona indicada, pero más importante aún, ¡es posible que te pida enlazar sus vidas por siempre! Confía y déjate llevar, no tengas miedo y escucha a tu corazón.

Por el contrario, si aún no tienes pareja, no te preocupes, pues es muy probable que durante los próximos meses puedas encontrar a aquella persona que has estado esperando.

