Signo zodiacal: Todo lo que necesitas saber sobre salir con un Capricornio

Todo lo que necesitas saber sobre un Capricornio. Foto: La vanguardia

Capricornio se destaca por: inteligencia, belleza y un plan de cinco años tan sólido que dejaría a un consejero universitario absolutamente sin palabras. Pero hay más en este signo del zodiaco, te invitamos a conocerlo.

Capricornio y las relaciones

Capricornio está gobernado por Saturno, el gigante de gas anillado que tiene algo de reputación en astrología. Saturno proporciona todas las lecciones, desafíos y técnicas de amor duro que vienen con la edad adulta. La razón por la que Capricornio trabaja tan duro es porque se siente obligado a asumir serias responsabilidades a una edad temprana. Por supuesto, esta ética de trabajo le permite a Capricornio convertirse en un rudo en toda regla.

Los Capricornio se definen por su capacidad de recuperación. Simbolizado por la cabra de mar, una antigua criatura mitológica con cuerpo de cabra y cola de pez, este signo de tierra puede atravesar tierra y agua, lo que lo hace increíblemente único en su capacidad para navegar por múltiples planos de existencia.

Cuando se trata de aspiraciones profesionales, Capricornio es totalmente natural. Las relaciones interpersonales, sin embargo, son una historia completamente diferente. Esta cabra de mar es culpable de tratar de aplicar sus técnicas comerciales a asuntos del corazón, eligiendo estratégicamente socios que se ven bien en el papel.

Todo lo que hay que saber sobre un Capricornio. Foto: EP Mundo

Capricornio y sus parejas

Esta cabra marina solo se comprometerá si se toman en serio la posibilidad de asumir más responsabilidades. Este signo de tierra ya ha reorganizado su horario para adaptarse a su asociación, por lo que esperan que usted haga lo mismo.

Como signo de tierra, la relación con un Capricornio se basa en una conexión física tangible. Capricornio necesita pasar tiempo de calidad con su amante. De hecho, los vínculos de Capricornio a menudo se estructuran en torno a la gestión del calendario. Simplemente, esta cabra marina quiere saber que puede depender de ti para ofrecer estabilidad y apoyo en tierra.

Es importante saber que los Capricornio tienen una excelente memoria. En la tradición antigua, este signo del zodíaco a menudo se asocia con Padre Tiempo, lo que significa que los Capricornio se sienten como guardianes de los recuerdos. Si dices algo una vez, incluso un comentario improvisado de pasada, se grabará instantáneamente en la mente de Capricornio.

No debería sorprender que no hay nada que Capricornio desprecie más que sentirse decepcionado: hagas lo que hagas, nunca, nunca, prometas demasiado y no cumplas lo suficiente.

Compatibilidad con capricornio

Tauro y Virgo

El confiable Tauro admira profundamente la sólida confiabilidad de Capricornio, mientras que el organizado Virgo aprecia el pensamiento global de Capricornio.

Aries y Libra

Aries espontáneo puede luchar con la estructura reglamentada de Capricornio, mientras que el coqueto Libra se apaga con el estoicismo continuo de Capricornio. Si bien las relaciones ciertamente pueden florecer, es importante recordar, fundamentalmente, ¡estos signos operan de manera muy diferente!