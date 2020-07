Signo zodiacal: La temporada 2020 de Leo será crucial para estos signos

Signos del zodiaco que se verán afectados por Leo. Foto: El Español

El 22 de julio a las 4:37 am, después de una serie de eclipses y retrógrados consecutivos, el sol finalmente entra en su signo de gobierno, Leo, y con este cambio vendrán difíciles situaciones para los siguientes signos del zodiaco.

Desafortunadamente, el sol no guardará todas las señales durante este tiempo, porque la temporada 2020 de Leo será la peor para aquellos con ubicaciones de Tauro, Virgo y Capricornio. Sin embargo, esto no significa que estos signos no puedan usar esta energía fija para su beneficio.

Temporada del signo Leo

El sol es un símbolo de la luz siempre brillante dentro de ti, por lo que la esencia del signo Leo gira en torno a ser fiel a tu ser auténtico. Todos tienen a Leo en algún lugar de su carta natal, y aquí es donde generalmente brillas más.

El sol también es una representación del ego y el mayor propósito de tu alma. Cálido, soleado y entusiasta, la temporada de Leo brinda la oportunidad de aprovechar a su niño interior y cultivar más alegría en su vida. Y aunque las 12 estaciones astrológicas afectan a todos de manera diferente, la temporada Leo, sin importar si será la mejor o la peor temporada para ti, quiere ayudarte a priorizar tu felicidad.

Signos del zodiaco y la temporada de Leo. Foto: La Vanguardia

Signos del zodiaco afectados

Tauro: eres más ansioso e inquieto de lo habitual

Con el sol activando su cuarta casa doméstica de hogar, familia, cimientos internos y experiencias emocionales, puede sentir la necesidad de retirarte a tu santuario personal esta temporada.

La parte difícil de esto es que Leo es un signo fijo, lo que significa que es tan terco y obstinado como tú. Esto crea automáticamente tensión cuando se trata de la expresión de tu personalidad y con el rebelde Urano viajando a través de su signo, la presión del aspecto cuadrado podría provocar ansiedad, inquietud y sacudidas repentinas de ira. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, tienes la oportunidad de cambiar esta energía. Entonces, en lugar de someterte a tus niveles de ansiedad, usa esto como inspiración para redecorar y / o reorganizar tu espacio vital.

Virgo: Estás acostado antes de la temporada de cumpleaños

Tu gobernante planetario, Mercurio, es finalmente directo, Virgo. Pero con el sol resaltando su misteriosa 12ª casa de cierre, sueños, karma y secretos, podría sentirse más solitario e introvertido de lo habitual esta temporada.

El sol eventualmente se enfrentará a Urano a través de su novena casa de educación, oportunidad y filosofía personal expansiva y esto podría generar tensión, especialmente si se ha sacrificado demasiado por visiones y / o metas que ya no se alinean con su bien supremo. La temporada de eclipses ha terminado, pero los efectos del eclipse lunar en Capricornio el 5 de julio podrían durar hasta seis meses más o menos, y probablemente necesites algunas cosas más para trabajar.

Capricornio: transformaciones personales

Todo, desde los eclipses en tu signo hasta las energías flotantes de Júpiter-Saturno-Plutón no ha sido fácil de soportar, pero te mantienes firme y más fuerte que nunca. El sol en Leo encenderá su auspiciosa octava casa de muerte, poder, sexo, empresas conjuntas y recursos compartidos, lo que arrojará luz sobre su evolución hasta el momento.

Y aunque siempre es un placer reflexionar sobre sus logros, hay algo en su identidad que le llegará a su conciencia esta temporada. El sol también estará en un cuadro desafiante para Urano a través de su expresiva quinta casa de fama, reconocimiento y proyectos de pasión, así que tenga cuidado con los viajes inusuales del ego y los sentimientos de celos.