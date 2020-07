Signo zodiacal: Conoce los colores que debes usar según tu personalidad

Colores de acuerdo a tu personalidad del signo zodiacal. Foto: Youtube

Las personalidades de los signos del zodiaco influyen en todo en la vida de las personas, así que, dependiendo de ello, te traemos una selección de colores que se adaptará a tu forma de ser dependiendo de tu signo del zodiaco ¡toma nota!

Signo del zodiaco y sus colores

Aries

Aries ardientes, los tonos terrosos combinan mejor con tu personalidad apasionada. Incluso los tonos como naranja y tonos brillantes funcionan mejor para su elemento de fuego. Tanto los colores más oscuros como los más claros, como los extremos, el blanco y negro atenúan tu personalidad.

Tauro

Si alguien que conoce a Tauro, conoce su fantasía y amor por la naturaleza. ¡Si alguien sacara rosas, serían ellos! Incluso la familia de las hojas verdes funciona bien para ellos. Sabiendo que son el toro de los signos del zodiaco, es mejor evitar los rojos y sus tonos correspondientes.

Géminis

Naturalmente creativo y una mariposa social, te gustan los colores que dicen mucho pero que se destacan. El blanco es perfecto para ti, ya que puede combinarse con tu personalidad gemela y te mantiene en paz. Evite los tonos más brillantes como el rojo y el naranja.

Cáncer

Cáncer, eres cariñoso y emocional, por eso el mar es tu inspiración. Todo, desde el verde de espuma de mar hasta los tonos de azul, encontrará paz en tonos más claros. ¡Colores como naranja, burdeos o negro no están a la altura de tu callejón!

Leo

Te encanta el centro de atención y teniendo en cuenta que eres el rey de la jungla, ¡los tonos metálicos como el oro y el cobre y los colores como el naranja funcionan mejor para ti! Los tonos más claros como el rosa pálido y el blanco tienden a atenuar la luz.

Virgo

Vigo, eres un perfeccionista y no tienes tiempo para la basura que el mundo te ofrece, por eso el negro, el gris y el azul son los que mejor funcionan para tu personalidad. ¡A menudo te sientes experimentando con colores, pero aléjate de colores como el rojo sangre y el naranja brillante!

Libra

Libra, siempre estás buscando armonía y equilibrio en la vida, por lo que los tonos como crema, negro y beige caen en el lado neutro del espectro de colores. Usted sabe a ciencia cierta que no es una persona de color neón, ¡así que aléjese de eso!

Escorpio

Misterioso y peligroso, te encanta una paleta de colores de marsala, violeta, negro o incluso naranja quemado. ¡Todos los colores espeluznantes y únicos están a la altura de su estado de ánimo, por lo que tiende a evitar los rosas y el blanco!

Sagitario

Un errante y siempre tan enérgico, Sagitario, te encantarán los colores tomados directamente de la naturaleza. Azules, naranjas, tonos fangosos y amarillos son la combinación perfecta para su personalidad. ¡Encuentras colores más oscuros como negro y violeta espeluznante!

Capricornio

Trabaja constantemente, por lo que no necesita un armario que le quite la atención. Necesitas tonos apagados como grises y caqui. Los tonos más brillantes no son su taza de té.

Acuario

Su personalidad soñadora requiere una paleta de colores soñadora y no estaría completa sin los tonos plateado, índigo, blanco luna y lilas. No eres una persona que me mira y, por lo tanto, prefieres mantenerte alejado de paletas más brillantes.

Piscis

Estás emocionado pero lleno de energía optimista, por eso los colores que caen en el azul y la familia del rosa son tus mejores amigos. El rojo no es tu compañero y es mejor que te mantengas alejado de él.