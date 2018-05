Signo zodiacal: Conoce dónde debes vivir para ser feliz según el zodiaco

La personalidad, el amor y hasta países y las ciudades tienen su propio horóscopo, no es tan loco como suena, teniendo en cuenta que un horóscopo nace de un momento preciso en un lugar determinado, tu personalidad cósmica está ligada de alguna forma a ciertos puntos del planeta.

Así que si lo que tu quieres es vivir siempre feliz lo mejor será que tomes muy en cuenta lo que tu signo zodiacal dice sobre la ciudad en la que deberías vivir.

Conoce dónde debes vivir para ser feliz según tu signo zodiacal

ARIES

Nueva York

¡Tienes todo el potencial para prosperar en la 'Gran Manzana'! Aquí tendrás la oportunidad de hacer más dinero y de explotar tu carrera al máximo. La salud se fortalece en este lugar, a pesar de la falta de cielo azul y tranquilidad. La comunicación será un elemento importante en tus relaciones sociales y amorosas. La vibración tan potente de una ciudad como Nueva York te dará toda la motivación que necesitas.

TAURO

Sydney

Este rincón del mundo te pondrá en el centro de atención y apoyará tu camino profesional. Las finanzas mejoran, lo que aumenta la estabilidad y el beneficio. A Tauro le encanta estar en la naturaleza y las tierras australianas aumentan tu sensación de bienestar y vitalidad. Las relaciones se intensifican para comprometerse, pero podrías conocer a alguien especial con una gran diferencia de edad.

GÉMINIS

San Francisco

Los Géminis son los principales comunicadores del zodiaco. Por lo tanto, no es de extrañar que se sientan atraídos por Silicon Valley, el centro de la industria de alta tecnología y las nuevas empresas. Si eres un nerd informático o la próxima estrella de las redes sociales, ¡tu carrera podría dispararse en San Francisco! Para Géminis en busca del amor, en este lugar la atracción física se multiplica por diez. Incluso si solo te estás deteniendo, podrías toparte con el amor de tu vida.

CÁNCER

Venecia

No es coincidencia que Cáncer sea un signo de agua y que Venecia sea como su signo ascendente, pues es conocida como la 'Ciudad del Agua'. Sentirás una profunda afinidad aquí como si finalmente hubieras llegado a casa. Las personas con las que te conectas en esta ciudad romántica simplemente te 'atraparán'. No todo es una locura, con la cabeza en las nubes. La conexión de la Luna con Marte te da un impulso adicional en tu paso, ayudándote a acabar con tus objetivos. Si mudarse aquí no es una opción, unas vacaciones aquí recargará tus baterías.

LEO

París

Los Leo de sangre azul reciben el tratamiento real en París y ¡así es como a ti te gusta! El Sol gobierna tanto el horóscopo de París como el de Leo, por lo que existe un entendimiento tácito de que la vida en la 'Ciudad de las Luces', no ofrece nada más que lo mejor. Cualquier vocación o un nuevo trabajo que asumas se encontrará con éxito debido a la poderosa posición del sol. Las relaciones pueden tomar un giro no convencional ya que las relaciones románticas con tipos inusuales te cautivan.

VIRGO

Tokio

Eres un perfeccionista Virgo. Es lo que te impulsa a ser lo mejor que puedes ser. Su refinado sentido del estilo es lo que hace que este acoplamiento sea una combinación hecha en el cielo. La cultura japonesa está profundamente arraigada en la costumbre y la etiqueta. Aquí, puedes destacar en todo lo que pones en tu mano. Tu inteligencia es apreciada en esta honorable ciudad. La conexión de Marte con Júpiter garantiza el éxito nacido de nuevas asociaciones ventajosas. ¡Abraza tu emperatriz interior!

LIBRA

Londres

A medida que el Sol culmina en el horóscopo de Londres, la dirección de tu vida se vuelve clara como el cristal. Si has estado luchando por descubrir tu propósito, lo encontrarás aquí. Londres te pondría en el mapa en términos de tu carrera, para que brilles como la estrella que eres. El amor parece florecer en esta bulliciosa ciudad, con muchas oportunidades para encontrar 'el único'. Disfrutas de una mayor popularidad, con una plétora de amigas que desean socializar y divertirse contigo.

ESCORPIO

Amsterdam

Escorpio comprende la importancia de la intimidad física y con el sol de Amsterdam en tu signo sexy, puedes encontrar a tu igual en un compañero que quiera explorar las profundidades de tu alma, desentrañar los misterios de la vida y encontrar la conexión intensa que siempre has soñado. Ambas cartas comparten un fuerte elemento de agua, aportando afinidad natural y paz. La vida en la 'Venecia del Norte' podría ser positivamente transformadora para ti, Escorpio.

SAGITARIO

Honolulu

La abundancia de fuego en el horóscopo de Honolulu resuena con tu energía de alto octanaje, Saggey. Como ambas cartas comparten un fuerte elemento de fuego, cualquier proyecto que hayas estado luchando por despegar podría al fin despegar en esta ciudad volcánica. Marte aumenta la confianza y te ayuda a encontrar tu mojo. El amor toma un giro inusual, ya que es probable que encuentres un alma gemela exótica de una tierra lejana ¡Reservea tus próximas vacaciones en Honolulu y siente que tu espíritu se dispara!

CAPRICORNIO

Mónaco

¿Sabías que Capricornio es conocido entre los astrólogos como el 'signo del millonario'? Bueno, ¿por qué todas mis facturas se acumulan, preguntas? Te guste o no, tienes más habilidad para acumular una fortuna que la mayoría, y Mónaco es solo la ciudad para alentar a tu multimillonario interno a salir y jugar con la realeza, los grandes voladores y las celebridades. Capricornio no está por encima del trabajo duro. Un viaje corto a este lugar decadente es todo lo que necesita para obtener un plan inspirador que lo haga progresar.

AQUARIO

Estocolmo

Tu conciencia social está satisfecha en la ciudad que promete eliminar el combustible fósil para el 2040. Acuario, eres muy inteligente y progresivo. Aquí, en esta ciudad tendrías un gran avance que te llevará a cambiar tu vida o la vida de otros, para el bien mayor. No estarías solo en tu causa ya que atraerías a un socio increíble para compartir tu pasión, junto con una recompensa financiera sustancial para arrancar.

PISCIS

Singapur

Aunque el ritmo dinámico de Singapur es un fuerte contraste con tu actitud soñadora habitual, esta ciudad te haría mover y temblar como un jefe, Piscis. Dicen que los opuestos se atraen y esto es cierto de una persona especial que podrías conocer aquí. La asociación traería un equilibrio positivo, proporcionando una mayor seguridad emocional y una influencia de base que lo alienta a convertirse en la mejor versión de usted mismo.