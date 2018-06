Signo zodiacal: ¿Cómo superar una separación según tu signo?

Las personas tienen su particular manera de superar el truene de una separación, algunos se deprimen por completo y no quieren vivir, mientras que otros lloran en el momento y al siguiente le dan vuelta a la página y continúan con su vida, pero ¿cómo superar una separación según tu signo?

Una astróloga experta explica que según la esencia zodiacal tenemos maneras diferentes de asumir la separación o las rupturas aunque sea difícil de creer.

Por ello, la propia astróloga comparte cómo supera una separación cada signo del zodiaco.

“Esto es algo muy general ya que hay que tomar en cuenta también, nuestro ascendente (personalidad hacia los demás), y nuestro signo lunar (emociones y reacciones)”, detalla.

¿Cómo superar una separación según tu signo?

Aries

Vas a hacer todo lo posible para dar vuelta a la página cuanto antes. Para ti lo mejor es empezar una nueva relación que te haga olvidar a tu ex pareja.

Tauro

Te quedas pensando sobre los motivos que provocaron la separación. El consejo es aislarte un poco por un tiempo y estar más conectado a la naturaleza para relajarte.

Géminis

Tomas distancia ante una ruptura, razonando para entender lo que pasó. Es bueno tomarse un tiempo para reflexionar lo sucedido pero no tanto.

Cáncer

Eres hipersensible y quizás sufras mucho si te abandonan. Lo superarás con el paso del tiempo. El consejo es no contenerte y llorar todo lo que haga falta, rodéate de familia y amigos para que te contengan.

Leo

En caso de separación te vas a ofender porque tu amor propio fue tocado. Seguramente lo superarás focalizándote en tu trabajo para no pensar demasiado en lo que pasó.

Virgo

Es difícil de asumir, a tal punto que hasta te podrías llegar a enfermar. Es común que te sientas responsable por la situación. Para superarlo lo mejor es cuidarte a ti mismo, asistiendo al salón, spa, masaje, etc.

Libra

Es un golpe duro. Lo vas a sentir pero también vas a salir adelante por tus amigos. Como necesitas vivir en una relación, seguramente muy rápido vas a conseguir otra pareja

Escorpio

Quizá destruyas todo vestigio de tu ex como fotos, ropa, vestuario, etc. No tiene que quedar nada que te haga recordar. Lo mejor es ir a un terapeuta, que te ayude a enfrentar el gran enojo. También sirve hacer deporte o una actividad que te permita canalizar el enojo.

Sagitario

Buscarás relativizar la situación y seguir adelante. Para esto salir con amigos es lo ideal porque gracias a tu espíritu optimista sientes que pronto va a volver el amor de tu vida.

Carpricornio

Te va a costar aceptar que confiaste en alguien que te traicionó. Cuidado con el rencor, haz lo posible para no quedarte enganchado y superar la ruptura. Trata de quedarte solo un tiempo (la meditación es muy buena) hasta que se te pase la molestia.

Acuario

A pesar de que lo vivas mal, tu pasas rápido a otra cosa, incluso a tener varias aventuras al mismo tiempo. Lo mejor es olvidarte para olvidarte de tu ex es el apoyo de tus amigos.

Piscis

Corres el riesgo de deprimirte bastante tiempo. Es normal que busques compañía para no sentirte solo. Para eso, rodéate de tus amigos y familiares y no dejes de expresar lo que sientes. Incluso, si hace falta no dejes de contactar a un psicólogo.