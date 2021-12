Signo zodiacal ¿Cómo manejas la infidelidad según la astrología?

¿Te has preguntado alguna vez cómo responderías ante una infidelidad? La astrología determina que cada signo zodiacal aborda esta situación de pareja de una manera distinta, te invitamos a descubrir la tuya.

Nunca se sabe lo difícil que es actuar después de haber sido engañado hasta que realmente sucede. Hay una gran oleada de emoción que te llena y que puede hacer que sea imposible actuar racionalmente cuando lo descubras.

Si deseas conocer los cada signo zodiacal que suelen ser infieles, a continuación La Verdad Noticias te comparte la manera en que, de acuerdo a la astrología, podrías reaccionar ante esta situación.

¿Cómo reacciona cada signo zodiacal ante una infidelidad?

Esto es lo que sucede cuando engañas a cada signo zodiacal:

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Una infidelidad no es algo que Aries se tome a la ligera, ya sea que hayan estado saliendo con esa persona durante algunas semanas o algunos años. Cuando Aries descubre que han sido engañados, su reacción inmediata es vengarse de su pareja. Aries no solo quiere que sepan que lo saben, sino que también quieren que le duela cuando se entera de que la relación ha terminado.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Cuando Tauro descubre que han sido engañados, se angustian. Pero en lugar de maldecir a su pareja o acudir a sus amigos en busca de apoyo, Tauro se cierra por completo a todos en su vida ... excepto a su pareja.

Pueden intentar obtener un poco de simpatía de su pareja o incluso perdonarlos sin pensarlo dos veces, pero en su mayor parte, Tauro se encierra en su habitación hasta que dejan de estar tristes. En todo caso, Tauro debería buscar apoyo y orientación en sus amigos en lugar de sentirse avergonzado o agobiado.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Ser engañado puede hacer que Géminis se sienta increíblemente conflictivo. Géminis es un signo zodiacal quiere gritarle a su pareja, pero ni siquiera quiere darles la satisfacción. Intentan tomar decisiones con su cerebro, no con su corazón, pero cuando amas a alguien, puede ser mucho más fácil decirlo que hacerlo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

El amor es difícil; no es solo en blanco y negro. Hay muchas cosas a considerar cuando se trata de los altibajos de una relación. Y solo porque hayan engañado a Cáncer no significa que la relación esté condenada al fracaso. Cáncer es un signo zodiacal que preferiría acudir a la terapia de pareja, no solo para obtener la ayuda y la opinión de un profesional, sino para resolverlo en un entorno seguro.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo intenta hacer todo en la vida con deliberación e intención; nunca los sorprenderá haciendo algo por el gusto de hacerlo. Cuando Leo descubre que han sido engañados, su primer paso es hablar con su pareja. Va a ser difícil y habrá lágrimas, pero es el acto de escucharlo de primera mano lo antes posible lo que hace que sea más fácil de tragar.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Virgo sabe que ser engañado es desgarrador y puede hacerte sentir perdido, pero también sabe que nadie es perfecto. Virgo no perdona porque preferiría no lidiar con eso; más bien, porque quieren darle a su pareja el beneficio de la duda. Puede que nunca vuelvan a estar juntos, pero Virgo no tiene por qué seguir sintiendo odio.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Cuando Libra descubre que han sido engañados, pueden ser increíblemente vengativos y rencorosos . Se vengaría de su (ahora) ex, pero siente que es demasiado fácil. Libra es un signo zodiacal que no solo quiere que esta ruptura duela, también quieren que su pareja recuerde que Libra no es alguien con quien meterse en los próximos años.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Una infidelidad se trata de deshonestidad y de romper la confianza, dos cosas que Escorpio no puede soportar en una relación. Cuando Escorpio está herido, puede estar aterradoramente tranquilo o totalmente salvaje. Escorpio realmente solo quiere que su pareja sea honesta antes de dejarlos.

Sagitario (22 de noviembre - 19 de diciembre)

La mentalidad de Sagitario después de ser engañado suele ser: "Sí, te dije que esto pasaría". Entonces, cuando los han engañado, la primera reacción de Sagitario es emborracharse y echar un polvo. Claramente, el sexo y el amor ya no importan. Puede que les lleve un tiempo volver a confiar.

Capricornio (20 de diciembre - 19 de enero)

Las relaciones con Capricornio deben tomarse en serio. Capricornio es un signo zodiacal que puede tratar de ser maduro cuando se entera de que ha sido engañado, pero también es conocido por ser condescendiente y de mal genio, lo que significa que su pareja no se libra tan fácilmente.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario desearía poder ser tan calculado con los castigos como algunos signos y tan indulgente como otros, pero cuando descubren que han sido engañados, hay demasiadas cosas en su cabeza para hacer un movimiento definitivo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Cuando Piscis descubre que ha sido engañado, entra en modo de colapso total. Piscis puede parecer fácil de convencer, pero en realidad es mucho más fuerte de lo que la gente cree. Eso significa que una infidelidad es una ofensa inexcusable y no pueden perdonarlo.

¿Cuál es el signo más infiel y mentiroso?

Virgo es el signo zodiacal maestro del engaño. Pueden traicionar durante el resto de sus vidas sin que sus parejas se enteren. Lo planean todo de antemano y se imaginan todos los escenarios posibles. Son mentirosos experimentados, y esto les facilita exponer a otro mentiroso.

