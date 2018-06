Signo zodiacal: Así es como un hombre dice 'te amo' según su signo

La astrología siempre nos da muchos buenos consejos y hasta nos previene de lo que nos podría pasar en nuestro día a día o en algún momento del mes, y dentro de esto se incluye a complicado y no tan complicado tema del amor, ya que ahora el signo zodiacal nos dice cómo un hombre dice 'te amo'.

Y es que si estás saliendo con alguien y esa persona aún no te dice estás dos palabras, no siempre quiere decir que no las sienta, sino que lo dicen de diferente forma.

¡Descubre como un hombre dice 'te amo' según su signo zodiacal!

Así es como un hombre dice 'te amo' según su signo

Aries

Es un hombre al que le gusta mostrar su amor. Son amantes de emociones fuertes, les gusta llevar al límite todo, sin duda es de los que quiere que conozcas a su familia, sus amigos y sus círculos más cercanos.

Tauro

Este signo del elemento tierra es el típico con el que subirás de peso, querrá complacer todos tus antojos, es uno de los que conquista por el estómago.

Salidas a comer, experiencias gastronómicas y cualquier antojo saciado, serán su forma de decir cuánto te ama.

Géminis

Es muy pasional, aunque al principio parezca que es distante, ama que le demuestren cuánto lo quieren, es uno de los signos más pasionales, demuestra su amor entre las sábanas. Las caricias son el ingrediente principal de su día a día.

Cáncer

Es uno de los signos más reservados, pero no dudará en 'gritar' que te ama al incluirte en todos sus proyectos, al querer que formes parte de sus hobbies.

Es uno de los que expresa cuánto te ama y lo dispuesto que está a cuidar de ti dando pequeñas muestras de cariño todos los días.

Leo

Son de los más carismáticos del zodiaco, pero cuando se enamoran son de lo más atentos, no hay cosa que no desees que no estén dispuestos a cumplir. Recuerdan los detalles y te hacen sentir especial a cada momento.

Virgo

Rara vez dirá que te ama, porque es hermético y reservado con sus sentimientos, pero es detallista, se esfuerza por hacer de tus días experiencias increíbles.

Flores sin razón aparente, atenciones sin motivo alguno son algunas de las cosas que está dispuesto a hacer por ti.

Libra

Le gusta convertir a su pareja en el centro, lo vuelve parte importante de su vida, le da toda la atención que merece, quiere guardar el equilibrio en su vida, pero no dudará en hacerte prioridad.

Escorpión

Es uno de los signos más protectores, saca a la luz su lado recto e idealista. No permitirá que nada ni nadie te dañe. Buscan estabilidad en sus relaciones y una vez que encuentre a alguien que lo hace sentir así, no lo dejará ir.

Sagitario

Sin duda es uno de los signos que demuestra cuánto te ama haciéndote reír, mostrándote el lado bueno de la vida. Le gusta que experimentes, que nunca falte una sonrisa en tu día a día.

Capricornio

Te impulsará a ser tu mejor versión, es alguien que cuando está enamorado busca que su pareja sea perfecta, para decirte 'te amo' se puede sustituir por un 'qué bien lo estás haciendo', siempre querrá ver tu mejor versión.

Acuario

Es uno de los más comprensivos, intentará entender y descifrar qué es lo que está pasando contigo para apoyarte. Aunque no digas nada, él estará ahí para ti de manera incondicional. Te sentirás protegida con él.

Piscis

¡Bravo!, el hombre Piscis dice 'te amo', no lo demuestra de ninguna forma, solo lo dice porque así lo siente, es de los que tarda en estar seguro, pero una vez que lo está no hay quien lo calle.