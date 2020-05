Signo del zodiaco: ¿que hombres son los peores amantes?. Foto: El confidencial

Según el signo del zodiaco, existen algunos hombres amantes que son mejores en la cama que otros, te decimos cuáles son para que tomes nota y ubiques si tu pareja está entre ellos.

A veces los astros pueden indicar cómo es nuestra personalidad en distintos aspectos de nuestra vida, por eso si quieres saber cuál es el desempeño de tu pareja en la alcoba, te traemos un listado de los peores amantes.

Signos del zodiaco que son malos amantes. Foto: Pinterest

En el zodiaco hay buenos amantes que se caracterizan por su coquetería y gran desempeño en la relaciones íntimas y hay otros que por distintos factores no los vuelven los compañeros ideales para un encuentro íntimo, ya sea porque son egoístas o no saben satisfacer las necesidades del otro, te diremos cuales son los peores.

Signos del zodiaco que son malos amantes

Capricornio

Suelen ser personas que quieren dominar en todo momento, por lo que en la relaciones íntimas suelen hacer lo mismo y no son muy conscientes de las necesidades del otro, además de que suele no dejarse llevar por la pasión ya que sus propios prejuicios nublan su mente.

Libra

Suelen no poner demasiado empeño en sus relaciones íntimas y cargarle la mano a sus parejas, por lo que pueden caer en relaciones monótonas y aburridas que hagan que se pierda el encanto de una buena noche entre las sábanas.

Acuario

Los hombres acuario no suelen entretenerse en los juegos previos y les gusta ir directo al punto por lo que sus relaciones pueden llegar a ser frías y sentirse como algo casual, ya que no se permiten conectar a niveles más profundos con sus parejas y a ser bastante monótonos por no querer experimentar cosas nuevas.

Signos del zodiaco que son malos amantes. Foto: La Voz de Galicia

Ya lo sabes, si tu pareja es alguno de los signos anteriores, ya conoces la razón de ser en la cama y si buscas una pareja, elije de acuerdo al signo del zodiaco.

Te dejamos un vídeo para que conozcas tu desempeño en la cama según el signo del zodiaco.