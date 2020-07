Signo del zodiaco: ¿Por qué son tan difíciles los libras?

¿Por qué los libra son difíciles?. Foto: Diario circulo Poblano

Las libras son un signo de aire y, como tales, tienen momentos de inestabilidad, es el signo zodiacal del equilibrio y cuando las cosas no están en orden, trabajan duro para que todo vuelva a estar bien, su debilidad es que a menudo se les considera difíciles, te decimos la razón.

Los Libras tienen sus propios rasgos de personalidad que ayudan a hacer quienes son como personas en la sociedad. Esto no quiere decir que todas las personas que son Libras sean iguales, pero se puede suponer que serán similares entre sí.

Libra y su personalidad difícil

Vanidosos

Los libras son un signo muy difícil porque son personas vanidosas, están muy metidos en sí mismos y en cómo se muestran a los demás, esto hace que sea difícil lidiar con ellos porque si no les gusta cómo se ven, van a gastar un millón y una horas tratando de arreglar su apariencia.

Valor

Los libra también se preocupan por su valor, por lo que van a falsificar las cosas a un nivel más alto de lo que realmente no podrían estar allí solo para que puedan sentirse mejor consigo mismos.

Lo quieren todo

Los libra quieren algo y todo, solo porque sienten que se lo merecen. Cuando a un Libra se le dice que no, es cuando se vuelven difíciles y actúan como bebés grandes. No les gusta cuando no pueden salirse con la suya.

No son confiables

Las libras son muy difíciles porque no son confiables. Cuando se le pide que haga algo, hay muchas posibilidades de que no lo hagan, esto hace que sea difícil trabajar con ellos, ya que a menudo, debe confiar en otros para hacer las cosas.

Poco profundos

Las libras son muy difíciles porque son poco profundas. A veces no hay mucho con qué trabajar, por lo que es casi lo mismo que tener que sacar los dientes para sacar algo de ellos.

Indecisos

Sus mentes rara vez están decididas, por lo que es difícil estar en la misma página que ellos.

Les gusta los chismes

Sienten que simplemente no puedes confiar en ellos, lo que podría poner tu amistad con ellos en una pendiente resbaladiza en la que no pediste entrar.

Diplomáticos

Lo que esto significa es que los Libra tienden a lidiar con cosas tan delicadas que pueden parecer frías. Es casi como si estuvieran de puntillas alrededor de la situación y de alguna manera son impactantes con la forma en que lo abordan.

Miedo a la confrontación

Tienes una situación con alguien que es un Libra, y necesitas discutirlo con ellos. La cuestión es que no puedes porque eso los confronta sobre sus comportamientos, que es algo de lo que tienen miedo. No puedes tener algunas conversaciones importantes con ellos, lo que resulta en problemas sin resolver y lo más probable es que te sientas frustrado.