Significado y origen de las CAMPANAS de Navidad

Las campanas desempeñan un papel importante en la Navidad desde su origen en la antigüedad y tienen relación con Jesucristo, es por eso que en La Verdad Noticias te decimos también cuál es su significado.

Origen de las campanas de Navidad

El sonido de las campanas es para celebrar el nacimiento de Jesucristo encaja perfectamente en todas las imágenes alegres que se puedan visualizar en la Navidad.

Las campanas se usaron para anunciar el nacimiento de Jesucristo. foto: metropolisesceptica

Tiempos paganos y las campanas

Durante los tiempos paganos o pre-cristianos, las campanas repicaban a menudo en el otoño y el invierno para alejar los malos espíritus durante las largas y oscuras noches. En ese entonces, como eran relativamente baratas, muchas personas podían permitirse el lujo de comprarlas.

Las campanas también se usaban en tiempos paganos para asustan espíritus. foto: golfoarancimonamour

Cristianismo primitivo y en la actualidad

En la antigüedad, las campanas de la iglesia repicaban para anunciar grandes cosas como peligro, celebraciones, nacimientos, defunciones, etc. Pero con el tiempo llegó a ser un signo de celebración más que de peligro, sintonizando a la perfección con la Navidad.

Además, cuando la gente caminaba alrededor de sus aldeas cantando villancicos, a menudo hacían sonar campanas, porque estas eran ligeras y fáciles de llevar. Esas campanas han evolucionado a las campanas de mano que actualmente vemos en muchas iglesias.

Las campanas en el cristianismo, se usan para anunciar eventos. foto: elperiodic

Santa y las campanas

Si bien se podría pensar que Rudolph o Rodolfo es el único que guía a Santa, las campanas en todos sus renos probablemente le ayudan a encontrar su trineo en los tejados nevados y oscuros.

Temporada navideña de la actualidad

Actualmente, las campanas se utilizan a lo largo de la temporada de Navidad. El papel de regalo y las guirnaldas a menudo tienen campanas en ellos. De igual forma, ahora se usan en los supermercados o calles para recibir donaciones a las personas que lo necesitan.

Canciones navideñas sobre campanas

Como las campanas se relacionan con un tiempo de gozo, no es de extrañar que varios villancicos las mencionan como "Jingle Bells", "Silver Bells", "Sleigh Bells" y "Carol of the Bells" son algunos de los más populares sobretodo en Navidad.

