Significado y origen de la palabra ‘güey’ o ‘wey’

Sí, lo decimos todo el tiempo, pero seguramente muchos desconocemos su significado y procedencia, por eso el día de hoy te explicaremos de dónde viene y cuál es el verdadero significado de la palabra ‘güey’ o ‘wey’.

Se trata de una expresión bastante popular en México, pero ha sido el escritor y lingüista “chicano” David Bowles, quien se ha encargado de rastrear el origen de esta y muchas otras palabras del español, entre ellas ‘quesadilla’ y ‘chingar’.

"Elijo una palabra que me interesa o en la que he estado pensando mucho, luego me pongo primero a buscar entre el centenar de libros de filología, lingüística e idiomas que tengo en mi estudio", relató Bowles en una entrevista con M2.

El proyecto se llama ‘Mexican X-Plainer’ y a través de un blog, Bowles explica el origen y significado de diferentes palabras.

Güey

Según cuenta el escritor, muchos suponen que la palabra ‘güey’ deriva del náhuatl ‘huēyi’, que significa “grande”, sin embargo, su origen se remonta a varios cientos de años atrás, cuando aún se hablaba el latín clásico.

La evolución fue extraña e interesante, pues de ‘bōs’ llegamos a ‘wey’, y nada se parece una palabra a la otra.

Bōs era la palabra que se empleaba para referirse a los animales bovinos y cuando se usaba como objeto directo, se decía ‘bovem’. Posteriormente, el latín vulgar se encargó de eliminar el sonido de la ‘v’ y la palabra terminó siendo ‘boem’. Con el tiempo la evolución continuó y boem se convirtió en ‘bue’, y bue en ‘buey’.

Sin embargo, aún no queda claro cómo la palabra pasó a decirse güey, ¿cierto? Pues resulta que en el español existe un fenómeno fonológico que provoca la confusión entre el sonido de la ‘b’ y la ‘g’ cuando están entre sílabas o antes de hacer un diptongo con la ‘u’, puesto que la forma en la que colocamos la lengua al hacer estos sonidos genera algunos cambios con frecuencia, por ejemplo:

Bueno -> güeno

Abuela -> agüela

Aguja -> abuja

Buey -> güey

¿Y por qué ‘wey’? Por simplicidad. Luego de dicho cambio de sonido, las personas optaron por escribir y decir ‘wey’ o incluso sólo ‘we’, en lugar del güey.

