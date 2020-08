Significado espiritual del lobo: ¿qué te identifica con este animal sagrado?

El significado espiritual del lobo se relaciona con estabilidad de la vida. Foto: www.shutterstock.com

Seguro que has escuchado acerca del significado espiritual del lobo, hay quienes consideran que este animal puede ser peligroso, incluso negativo, pero muchos otros ven en este can virtudes sagradas y heroicas, pues fuera de lo feroz que puede ser, también es muy sociable y tiene siempre como prioridad la protección de su manada, así que muchas personas se sienten identificadas con él, ¿serás un lobo por dentro?

El lobo es asociado con varias virtudes como lo son ser un animal astuto, leal, compasivo, generoso, inteligente y muy comunicativo, de ahí que cuando se le llega a ver se dice que el significado espiritual de este encuentro se relaciona a que la persona que lo ve necesita en ese momento de su vida un guía, y el lobo por supuesto que lo es.

Los lobos son animales sabios, inteligentes y astutos que siempre saben guiarse y guiar a los demás. Foto: www.shutterstock.com

El significado espiritual del lobo es diverso, y esto depende de la cultura en la que se habla de este animal y de la época, por ejemplo los celtas creían que este can era fuente de energía lunar, aunque muchos otros creen que es símbolo de creatividad y elocuencia, es decir que aquellos que se sienten identificados con él son muy buenos comunicándose vía oral e incluso son creativos cuando de escribir se trata, ¿eres uno de ellos?

Significado espiritual del lobo

A continuación, y con la finalidad de que sepas más sobre los lobos, te compartimos varios significados espirituales para que puedas saber si alguno de esos habla sobre ti, puede que aún no lo sepas, pero quizá dentro de ti eres tan libre, leal y familiar como este feroz can, ¡mucha suerte!

¿El lobo es símbolo de estabilidad?

Uno de los significados espirituales de este can se relaciona con la Medicina de Lobo, la cual indica que aquellos que se identifican con él, son muy seguros de sí mismos, saben comunicarse y solucionan problemas, de ahí que brinden estabilidad emocional y son figuras fuertes que siempre se ganan el respeto de los demás, de ahí que se le considere cómo un animal de familia, ¡asombroso!

Dicen que eres tan inteligente cómo un lobo

Este can se caracteriza por su gran inteligencia, es un animal capaz de adaptarse a los cambios y sobrevivir, de ahí que para algunos represente comprensión y fe.

Tan sabio como un lobo

El significado espiritual del lobo se relaciona también con la sabiduría, aquel que se identifica con él siempre sabe guiarse en la vida con confianza y fe en su interior, lo que le ayuda a tomar las decisiones correctas cuando malos momentos se presentan o en casos en que se sienta débil, pues tal cómo un lobo sabe qué hacer y actúa en consecuencia.

¿Cómo veían los egipcios a los lobos?

Esta antigua cultura, apreciaba tanto las cualidades de los lobos que incluso lo asemejaban a un Dios, llamado Wepwawet, este ser poderoso se conocía por ser “el abridor de los caminos”, era un dios de guerra muy poderoso.

Los romanos y los lobos

Para los griegos el significado espiritual del lobo era tan apreciado que incluso una de sus famosas leyendas asegura que Roma se fundó gracias a que una loba pudo mantener con vida a los hermanos Remus y Romulus, quienes posteriormente le darían vida a dicha ciudad.

Los lobos en Grecia

Para los griegos los lobos era considerados como un Dios temible, ya que representaban a Ares, su deidad de la guerra.

¿Para los cristianos es lobo es malo?

Según la Biblia, este can no es un animal bueno, ya que se considera que es capaz de comer carne humana y que convierte al ser humano en una bestia feroz, de ahí que los antiguos cristianos creían que el lobo representaba desconfianza, es decir se le podría comparar con personas con las que se debe tener cuidado, ya que son peligrosas, aunque no lo parezcan de primera vista.

TE PUEDE INTERESAR:Significado espiritual del búho, ave misteriosa de la oscuridad

Ahora que sabes algunos de los significados espirituales del lobo, ¿con cuál te identificas?, ¿qué hay de lobo en ti?, cuéntanos en los comentarios por qué crees que te pareces a este can.

Con información de casaydiseno.com y medium.com.