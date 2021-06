El significado del 111 está vinculado en la actualidad con el ramo espiritual, muchos aseguran que verlo es positivo y que incluso afortunado, siendo el mejor momento para conectar con lo divino, pero ¿qué más significa?, ¡aquí te lo diremos!

Es preciso mencionar que la popularidad de este número se basa en momento de la historia, por ejemplo, se vinculó con el acto de terrorismo de las Torres Gemelas, pues el avión que lo impacto al comienzo era el vuelo 11 de American Airlines e incluso se recuerda fue el mes 11 en el día 11 de 1918 a las 11 horas que se dio fin a la Primera Guerra Mundial luego de entrara en ese momento el armisticio que lo definió.

Qué significa 1111 en el amor

Significado de ver el número 1111. Foto: quintadimensione.net

El significado del número 1111 en el amor te indica que es momento de observar con cuidado usando las fuerzas celestiales y cósmicas pues te están advirtiendo que sigas lo que dicta tu corazón, así que presta atención, pues existe una persona a tu alrededor con quien estás te están conectando sin darte cuenta y podría ser especial para ti.

Significado del 1111 en la biblia

Significado del número 1111 en la biblia. Foto: superpush.net

El significado del 1111 en la biblia hace referencia precisamente a un versículo, al de Jeremías 11:11 y que dice ‘Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé’.

Qué significa 1111 en lo espiritual

Qué significa 1111 en lo espiritual. Foto: The Ofy

El significado de ver el número 1111 es bueno, ya que se considera un dígito “angelical”, así lo asegura la Doreen Virtue, una angelóloga estadounidense, quien revela que este denota que los pensamientos son positivos, pues se están:

“... manifestando en la forma. Focaliza en tus deseos, y no en tus miedos.”

Así es, cuando veras este número debes saber que es ese instante el mejor que puedes tener para pedir un deseo o meditar, especialmente si lo ves al mirar el reloj, entonces tienes que aprovechar este momento y pedir lo que deseas a los ángeles.

También, la astróloga Mía Astral ha hablado de esta cifra y señala que es un evento muy relevante, ante esto pide entenderlo, ya que en ese momento el Sol y Mercurio unen su energía para revelar que existe algo que no era evidente, pues es energía que:

“...ayuda a 'extraer' y entender cómo utilizar las herramientas que hemos aprendido…”

Y añade:

“...a usar nuestra sabiduría, a fortalecer nuestra intuición."

Significado del 1111 en hora espejo

Significado del 1111 en hora espejo. Foto: www.mediotiempo.com

El significado del 1111 en hoja espejo es un mensaje de los ángeles de la guarda, los cuales aseguran que es momento de enfocarse en las cosas positivas que hay en la vida, y que si durante este instante hay un desafío es necesario tomarse el espacio y tiempo para prepararse para hacerle frente.

Hay quienes aseguran que hay un portal Energético 1111, ¿tú qué opinas?

