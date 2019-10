Significado de tener un bebé sin estar casados

Si bien hace algunas décadas tener un hijo fuera del matrimonio significaba una terrible ofensa para la mujer que resultaba embarazada y sus padres, actualmente se trata de un fenómeno cada vez más común, que si bien todavía no resulta 100% aceptado, ya no genera tanto aislamiento y discriminación como antes.

En México, de acuerdo con datos de la ENAID 2014, 33.5% de las mujeres no unidas de 15 a 54 años que han tenido al menos un hijo nacido vivo, son solteras, es decir, que nunca se casaron con su parejas y, si la tendencia continuara como hasta entonces, las estadísticas serían mucho más altas este 2019.

Ahora bien, tener un hijo fuera del matrimonio no significa contar con menos responsabilidades, pues aún cuando no exista un papel que certifique que estás con tu pareja, el hijo es un ser aparte, es de ambos y es responsabilidad de los dos solventar sus necesidades (con o sin enlace matrimonial, la responsabilidad de un padre no cambia).

Además, actualmente son cada vez más las parejas que deciden no casarse y simplemente vivir en unión libre, lo cual aunque podría ser desaprobado por las generaciones más grandes, no refleja un menor compromiso entre las parejas (aunque sí podría darse el caso).

Asimismo, las estadísticas manifiestan una disminución en los matrimonios, pero un aumento en las parejas con hijos, lo que deja entrever que para las nuevas generaciones unir legalmente tu vida con otra persona no garantiza amor, respeto ni compromiso, así que ‘no es necesario’.

Por lo tanto, podemos concluir que tener un hijo fuera del matrimonio no significa nada negativo y todo dependerá del compromiso de la pareja por salir adelante. Además, para la sociedad es cada vez más aceptable y ya no existen repercusiones sociales, o al menos no tan drásticas como antes (a menos de que te desenvuelvas en un contexto demasiado conservador o religioso).

