Significado de tener a tu EX en WhatsApp

¡Vaya que Facebook y WhatsApp han metido en apuros a las parejas en más de una ocasión! Aunque se trata de aplicaciones altamente efectivas para mantenerse en contacto con amigos y seres queridos, también es un herramienta que te permite ‘portarte mal’ con mucha facilidad, por ejemplo, para mantener el contacto con una ex pareja. ¿tú todavía lo conservas entre tus contactos? A continuación te decimos qué significa.

Por lo general, cuando terminamos una relación, aún cuando haya sido en buenos términos, procuramos eliminar a esa personas de todos los medios posibles: Facebook, Instagram y WhatsApp; pues la distancia permite sanar heridas y darle vuelta a la página.

No obstante, ¿qué pasa cuando mantenemos a nuestro ex en nuestras redes sociales? Parece algo de lo más inocente, pero podría tratarse de un arma de doble filo.

Si hablamos específicamente de conservar el contacto de nuestro ex en WhatsApp, podemos referirnos a dos significados. El primero es que no lo quieres sacar completamente de tu vida y de uno u otra forma, mantienes la esperanza de que te busque de nuevo.

Probablemente has intentado superarlo, pero no lo has logrado, así que piensas que en el momento menos esperado o él volverá a hablarte y arreglarán las cosas, o tu unirás las agallas suficientes para buscarlo.

También puede que lo conserves para saber qué ha sido de su vida, stalkear sus estados e imágenes y descubrir si ya ha logrado superarte.

El segundo significado es que por rencor, orgullo o ego, quieres presumirle ‘indirectamente’ que estás mejor sin él; esperas que vea cada uno de sus estados, que sales con chicos nuevos y que has sanado completamente.

Es una estrategia con la cual pretendes hacerle ver que no te afectó su partida y que no lo necesitas para estar feliz.

¿Con cuál de los dos significados te sientes identificado? Si bien tú decides si es lo mejor o no mantenerlo ‘cerca’ de tu vida, ya sea por WhatsApp o cualquier otra red social, lo mejor sería dejarlo ir por completo y dedicarte enteramente en tu salud emocional, en curar tus heridas y evolucionar. Tal vez en algún momento logren ser amigos, pero por ahora debes de enfocarte sólo en ti.

