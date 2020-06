Significado de tatuarse un alacrán o escorpión. (Foto cortesíaTatuing)

Los tatuajes son todo un tema para debatir, esto tras las diversas ideas que giran en este tema, unos lo aceptan y otros lo rechazan, sea una u otra lo que no cambia es su significado, y ante esto te diremos cuál es el de tatuarse un alacrán o un escorpión; sin duda alguna no te lo puedes perder puesto que tienen grandes significados, no por nada son símbolo de un animal fuerte.

Significado de tatuarse un escorpión

Así es, seguramente si tienes ganas de plasmar un alacrán o un escorpión en tu cuerpo, lo primero que te preguntaste es qué es lo que quieren decir, te enfocaste más en ello que en lo que te estaban diciendo respecto al hecho que te tatuarías, si es así, aquí conocerás cuál es significado de tatuarse dichos animales; así que comencemos porque seguramente te sorprenderás.

En el caso de los tatuajes de alacrán, en primer lugar la persona está expresando que no es débil, no por nada este tatuaje comunica una gran fortaleza y por ende que la persona es muy segura de sí misma; por si esto fuese poco, en Egipto su significado era el de un amuleto, por lo que atraía la buena suerte y como tal alejaba lo malo de la persona que estaba cerca de él.

Significado de tatuarse un alacrán o escorpión. (Foto cortesía Tatuajes Tattoo)

Significado de tatuarse un alacrán

Para contextualiza sobre el significado de tatuarse un alacrán, hay que recordar una de las leyendas de Mesopotamia, en donde una poderosa diosa hizo a los famosos “hombres escorpión”, esto para vengar una traición y así plantar cara al resto de dioses. Por otro lado este tipo de tatuajes significa protección, no por nada los emblemas y amuletos que llevan este animal, se han usado para evitarle todo tipo de males a la persona que lo porta.