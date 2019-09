Significado de soñar con un temblor

Los sueños son un puente que nos conecta con algo místico, quizá no entendamos el por qué sucede, pero hay ocasiones en las que soñar que estamos en cierto lugar o con cierto tipo de personas o actitudes además de que nos pueden parecer extrañas, pueden traer un significado oculto y una advertencia ya sea positiva algunas veces y en otras muy negativas.

Conoce en esta ocasión lo que significa soñar con un temblor:

Sin lugar a dudas un temblor, sismo o terremoto es uno de los grandes temores a nivel general, a nadie le gustaría estar en uno, y sin embargo es algo que no podemos evitar, no tenemos control de eso. Soñar con estar en un temblor o ver en sueños un temblor podría ser por haber estado recientemente en alguno, pero si ese no es el caso, entonces es muy importante seguir leyendo para conocer cuáles pueden ser las interpretaciones de este sueño, según el portal de sueños soñar.com y significadosuenos.com.

Soñar con un temblor

Soñar con sismos es augurio de grandes cambios que se presentarán en nuestra vida moviendo nuestra base y rompiendo todos nuestros esquemas.

Básicamente tu vida de vendrá abajo y tendrás que reestructurarla, y aunque parezca un sueño negativo en realidad es muy bueno.

Si es en nuestra casa

Significa que noticias llegarán a nuestra vida familiar y moverán todo lo que hemos hecho en ella para llegar al punto en que estamos hoy. Este sueño habla de noticias muy fuertes y discusiones que seguramente harán tambalear la situación que tenemos en nuestra familia.

Si causa una grieta

Una enorme grieta en el suelo después de un temblor en nuestros sueños podría decirnos si en el sueño ves que esa grieta te separara de tus seres queridos significa que pueden surgir peleas y discusiones que hagan que te separes de tus familiares y amigos, pero que el soñador tiene miedo de perderlos y hará todo cuanto sea posible para evitar separaciones.

