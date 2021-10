El embarazo es agotador y una siesta llena de sueños es bienvenida al final del día, pero alguna vez te has preguntado cuál es el Significado de soñar con serpientes mientras estás embarazada.

Golpeando la almohada después de un largo día de crecimiento de un bebé, una mujer embarazada puede dormir bastante profundamente. ¿Y qué viene con ese sueño profundo? A menudo, sueños muy vívidos.

Muchas personas intentan interpretar sus sueños, estén embarazadas o no, y si bien hay tantas interpretaciones para cada símbolo como sueños, los sueños de las embarazadas, especialmente, pueden ser divertidos de intentar descifrar, tal y como el significado de soñar con la preparación de una boda.

Entonces, ¿Cuál es el significado de soñar con serpientes mientras estás embarazada?

Si sueñan con serpientes puede ser una referencia al pene

Las hormonas combinadas con la ansiedad pueden hacer que las mujeres embarazadas tengan sueños intensos, incluidos aquellos con serpientes deslizándose en ellos.

La ansiedad no es sorprendente: te preocupa la salud del bebé, tu propia salud y si puedes o no manejar un trabajo, los niños, las responsabilidades externas, y luego te preocupas un poco más por la salud de tu bebé.

Pero, ¿por qué serpientes? La explicación obvia sería algo relacionado con un pene, ya que las serpientes tienen forma fálica.

El embarazo causa mucho sueño

Babble informó que los sueños de serpientes podrían estar relacionados con el pene y también podrían indicar crecimiento y sabiduría.

Como es muy posible que el pene sea lo que la llevó a la cuestión del embarazo en primer lugar, no sería sorprendente que los pensamientos sobre él, o la ansiedad al respecto, se balanceen alrededor de su subconsciente y se manifiesten en sus sueños.

Los psicoanalistas tienen diferentes puntos de vista sobre por qué ocurren los sueños. Sigmund Freud creía que los sueños eran reflejos de conflictos inconscientes , mientras que Alfred Adler, otro psicoanalista, creía que los sueños "reflejan el estilo de vida actual y ofrecen soluciones a los problemas contemporáneos", según la Fundación del Sueño.

Ambos podrían tener eco en el embarazo: puede estar llena de muchos conflictos debajo de la superficie y, nuevamente, también puede estar pensando en la serpiente o el pene como el objeto que la ayudó a quedar embarazada.

Además de la idea del pene, existe una amplia gama de interpretaciones de los sueños de serpientes. Incluso puede comenzar a soñar con ellos antes de encontrar un signo más en su prueba de embarazo. Algunas culturas creen que soñar con una serpiente que te muerde indica que estás embarazada, según babyMed. Dream Dictionary Now dijo que las serpientes en tus sueños pueden sugerir que eres intuitivo o que estás preocupado por alguien en tu vida en quien no confías (de ahí la frase, "serpiente en la hierba"). Snake Dreams también estuvo de acuerdo con la idea de que su intuición lo está pateando y que podría estar advirtiendo que algo (positivo o negativo) afectará su embarazo.

Edgar Cayce, quien fue un clarividente psíquico y médico en el siglo XX, sintió que la interpretación de los sueños podría variar según lo que el objeto signifique para el soñador. Dio el ejemplo de una persona que soñaba con serpientes para simbolizar el sexo, y otra que soñaba con serpientes porque habían superado el miedo a trabajar con los reptiles en su trabajo y se sintieron empoderadas por eso, como dijo Jennie Taylor, directora de marketing de Edgar Cayce. Association for Research and Enlightenment (ARE), descrita en el blog de ARE.

Como mujer embarazada, si duerme lo suficiente, es posible que ni siquiera recuerde sus sueños. Los sueños ocurren durante la parte del sueño de movimientos oculares rápidos (REM) . Psych Central describió la etapa REM como "caracterizada por el movimiento de los ojos, aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la actividad cerebral". Mientras esto sucede, sus músculos voluntarios, como los de sus brazos y piernas, se paralizan y usted se relaja. Con un sueño de calidad, sale del ciclo REM y entra en un sueño más ligero antes de despertarse. Si se despierta en medio del ciclo REM, es más probable que recuerde sus sueños.

El aumento de progesterona y estrógeno en el cuerpo de una mujer embarazada también puede contribuir a una disminución del sueño REM, según Very Well, por lo que sus sueños pueden parecer más vívidos cuando está embarazada.

No importa con qué sueñe cuando está embarazada, puede ser divertido tratar de interpretar todos los símbolos que ve, incluso si lo está tomando todo con un grano de sal.

