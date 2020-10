Significado de soñar con fantasmas ¡Intentan decirte algo!

Significado de soñar con fantasmas. Foto:We Mystic

Soñar es posiblemente uno de los aspectos más misteriosos y místicos de la experiencia humana natural, y cuestionar cosas como si los fantasmas pueden contactarte a través de tus sueños es válido, te contamos su significado.

Si bien soñar con un fantasma definitivamente puede ser espeluznante, podría ser simplemente su subconsciente tratando de decirle algo, y un poco de trabajo de autorreflexión e interpretación de los sueños puede ayudarlo a descubrir exactamente cuál es ese mensaje.

La experta en sueños Theresa Cheung, recomienda que si hay imágenes de fantasmas en sus sueños, trate de profundizar y averiguar si hay algún cabo suelto que necesite atar en su vida que pueda estar pesando en su subconsciente.

Sin embargo, algunos sueños espectrales pueden parecer más realistas que su sueño nocturno promedio. Si un fantasma aparece en su sueño y se siente hiperintenso y visceral, tome nota, porque según los psíquicos y expertos en sueños, el significado de ver fantasmas en sus sueños podría ser más poderoso (y real) de lo que cree.

Significado de soñar con fantasmas

Si bien soñar con un fantasma puede ser simplemente un símbolo utilizado por su mente para hacerle saber que necesita terminar algunos asuntos pendientes, algunos psíquicos creen que es posible experimentar la visita de un espíritu real durante un sueño, especialmente si se siente más vívido. e hiperrealista de lo que estás acostumbrado.

Si ha experimentado esto, vale la pena abrir su mente a la posibilidad de que los espíritus puedan visitar a las personas en sueños para entregar mensajes, advertencias o simplemente para hacer contacto.

Fantasmas desconocidos

Soñar con un fantasma que nunca has conocido en la vida real podría ser una indicación de que hay un espíritu en tu hogar. Si un espíritu tiene un mensaje para ti, es posible que seas más receptivo a él en un estado de sueño que en un estado de vigilia.

Si te encuentras con lo que crees que es un espíritu en un sueño y no estás obteniendo las mejores vibraciones, intenta convocar al amor, no al miedo, y despidelos haciéndoles saber que no están invitados a entrar en tu espacio. Simplemente pídale a la entidad que se vaya y nunca vuelva a visitarla una vez que se haya despertado. Esto debería ser suficiente para cortar cualquier apego y disuadirlos de visitarlo nuevamente.

Seres queridos fallecidos

Tener sueños sobre un ser querido que ha fallecido es bastante común, y también se conocen como sueños de visitación. La psicóloga clínica Dra. Jennifer E. Shorter define los sueños de visita como sueños impactantes y emocionalmente intensos en los que un ser querido recientemente fallecido regresa para brindar orientación, tranquilidad y / o advertencia.

Pero estos no son necesariamente de naturaleza paranormal; en algunos casos, estos sueños pueden ser una manifestación de nuestro subconsciente que puede ayudarnos a sanar el dolor de la pérdida.

Los sueños han sido venerados en culturas de todo el mundo como experiencias espirituales durante siglos, y cómo los científicos aún no saben por qué tenemos sueños, es fácil proyectar en ellos nuestras fantasías más místicas.

Ya sea que crea que está haciendo un contacto real con el mundo de los espíritus en sus sueños o simplemente ejercitando una imaginación hiperactiva, los sueños sobre fantasmas pueden ser herramientas curativas y útiles, y sí, quizás un poco espeluznantes también.

