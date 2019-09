Significado de soñar con OJOS de gato

Los sueños son un puente que nos conecta con algo místico, quizá no entendamos el por qué sucede, pero hay ocasiones en las que soñar que estamos en cierto lugar o con cierto tipo de personas o actitudes además de que nos pueden parecer extrañas, pueden traer un significado oculto y una advertencia ya sea positiva algunas veces y en otras muy negativas.

Conoce en esta ocasión lo que significa soñar con ojos:

Soñar con ojos puede ser muy curioso, quizá son lindos y de colores claros o feos con miradas tenebrosas, tal vez hay muchos ojos sobre nosotros o son los de algún animal y esto podría alterar nuestros nervios, así que es muy importante seguir leyendo con información del portal de sueños mis-suenos.org.

Soñar con ojos azules

Soñar con unos ojos azules, significa imposibilidad de llevar a cabo una cosa. A nivel relacional, también podría indicarle la llegada de una relación amorosa, si se trata de ojos azul marino; y una nueva amistad, si se trata de ojos azul cielo.

Soñar con ojo

Soñar con sus propios ojos representa el conocimiento, la comprensión intelectual y el reconocimiento. Es posible que vayan a salir a la luz pensamientos sobre los que hasta ahora no ha sido consciente.

Soñar con ojos grises

Soñar con este color no es muy común pero significa que su pareja le halagara.

Soñar con ojos marrones

Soñar con unos ojos marrones, significa que será víctima de un engaño o de la maldad de alguien, a quien le cae mal.

Soñar con ojos verdes

Soñar con alguien de ojos verdes, significa que alguna persona cercana a Vd. le tiene celos.

Soñar con ojos brillantes

Soñar que tiene los ojos brillantes, representa el resplandor de su éxito. Le irá muy bien en todos los aspectos, pero sobre todo en el económico.

Soñar con ojos cerrados

Soñar que tiene los ojos cerrados, significa que no quiere darse cuenta de la verdad de las cosas. También puede indicar que no quiere darse cuenta de cuáles son sus necesidades íntimas. También puede estar expresando sentimientos de dolor, de pena o de simpatía.

Soñar con ojos rojos

Soñar con unos ojos rojos, le indican que va a vivir momentos muy agradables y tentadores: pasión, rabia y más. Tenga cuidado en poner los límites desde el principio o podría írsele de las manos. También podría significa que va a tener una relación extra-conyugal o fuera de las reglas sociales, que podría mezclarle en un escándalo.

Soñar con ojos amarillos

Soñar con unos ojos amarillos, le indica que debe prestar mucha atención y dejarse llevar por su instinto, porque va a ser traicionado por alguien de su círculo social.

Soñar con ojos negros

Soñar con ojos negros, significa el rechazo a ver la verdad de algo, no puede admitir, que su pareja le es infiel, probablemente; o de lo contrario, es incapaz de ver que su relación de pareja no funciona.

TE PUEDE INTERESAR: Significado de soñar con ENCENDER velas

Soñar con maquillarse los ojos

Soñar con maquillarse los ojos, significa no querer darse cuenta que conocimientos, pensamientos e ideas de lo que no quiere ser consciente. Se llega a engañar a sí misma, para no querer reconocer lo que sabe en el fondo.

Soñar con mirar a los ojos

Soñar con mirar a los ojos a alguien, significa falta de iniciativa. Intenta encontrar en los demás la respuesta que usted no sabe, la decisión que Vd. es incapaz de tomar y adoptar las ideas y opiniones de los demás, porque Vd. no las tiene. Siempre está a la espera de algo.

Soñar con ojos de gato

Soñar con unos ojos de gato, significa que encontrará la solución a un problema, que le ocupa y saldrá airosa del problema. Es capaz de ver lo que tiene de positiva una situación negativa; o dicho de otra forma, siempre ve el vaso medio lleno. Es una persona con mucha labia y discreta.

Ojos de gato.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.