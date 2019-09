Significado de que un hombre te deje en visto y no conteste tus mensajes

Los mensajes de texto son la oportunidad perfecta para conocer y entablar una conexión especial con una persona, pero ¿qué pasa cuando no nos contestan? Si tú también has sufrido al ver que un hombre que te interesa te dejó en visto, a continuación te explicamos qué significa.

Lo primero es pensar que no le interesas, puesto que aún cuando se trata de la persona más ocupada del planeta, si de verdad quiere hablar contigo, encontrará la forma de hacerlo. No obstante, hay que tener presente que todos tenemos una vida y en ocasiones es complicado escaparse del trabajo y la rutina, por eso es mucho mejor comunicarnos frente a frente.

Ahora bien, también existen los pretextos frecuentes de: se me acabó la pila, no tengo crédito, se me fue la señal, me cortaron el teléfono, y otras varias similares; y aunque esto sí puede ser real, si ocurre de manera frecuente, probablemente no le interesa hablar contigo.

Recuerda que un hombre educado, cortés y que tiene un interés genuino por ti procurará contestarte en tiempo y forma siempre, aunque existan ciertas excepciones, así que si no lo hace, presta mucha atención y valora si no se trata por alguna de estas razones.

Tiene pareja

Veamos, si se están conociendo y le interesas, ¿por qué no se tomaría el tiempo de contestar tus mensajes? Y más importante aún, si ya lo leyó, no le toma más de 1 minuto responderte. Por lo tanto, si no lo hace, seguramente está muy ocupado contestando los mensajes de su pareja.

No le interesas para algo serio

Si no contesta tus mensajes y te deja en visto, probablemente significa que no le interesas para una relación seria. Ya sea porque te prefiere sólo como amiga, porque sólo te quiere para pasarla bien sin perder su libertad o porque ya tiene otro ligue y tú eres su segunda opción.

Te siente segura

No tiene nada de malo mostrarte interesada en alguien, mucho menos demostrarle tu amor, pero muchos hombres se aprovechan de esto y te dejan esperando hasta que a ellos se les antoje dar el siguiente paso. Si este es su caso, ten por seguro que no vale la pena.

