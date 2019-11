Significado de que tu pareja te rechace en la cama

Si cada vez que buscas a tu pareja, esta te rechaza, pone pretextos y simplemente no quiere intimar, puede haber un serio problema detrás, pero no te preocupes, antes de alarmarte, conozcamos cuál es su significado y qué puedes hacer para resolverlo.

Muchas veces la falta de apetito sexual es capaz de fracturar hasta las relaciones más fuertes, puesto que, aunque no es lo más importante, el sexo es pieza clave para la buena interacción de la pareja; gracias a este se llega a un nivel de intimidad más profundo y se intercambian sensaciones que fortalecen la conexión.

Si bien el ser rechazado por tu pareja puede tener un significado tan simple y nada alarmante como un mal día de trabajo, existen diversas razones por las cuales tu pareja ya no te busca y te rechaza en la cama, y no necesariamente se trata de una infidelidad.

En primer lugar, el estrés y el cansancio pueden ser dos de los enemigos más complicados del apetito sexual; se generan hormonas que, entre otras cosas, impiden el buen desenvolvimiento sexual de las personas. Si este es tu caso, velas aromáticas, una ducha, un masaje o unas vacaciones, podrán ser suficientes para reactivar tu vida sexual.

Ahora, tambien puede que no estén pasando por un buen momento en la relación, así que si existen discusiones y reclamos constantes, el rechazo probablemente se deba a que buscar el contacto sexual en ese momento hará que uno de los dos se sienta como un objeto.

También cabe la posibilidad de que el sexo y la interacción en la cama se haya convertido en una aburrida rutina, que ya no innova ni genera nada nuevo. En este momento, la llama de la pasión se está extinguiendo y es momento de intentar cosas nuevas, tener encuentros más espontáneos, utilizar juguetes sexuales o incluso buscar el asesoramiento de un sexólogo.

No obstante, en el escenario más trágico de todos, puede que tu pareja te rechace en la cama porque ya no siente lo mismo; ya no se trata simplemente de un coqueteo o juego sexual, sino que la relación en sí ya no da para más y una de las dos personas ya no siente nada de lo que antes los unía.

