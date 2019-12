Significado de que tu pareja te cambie el nombre

Probablemente alguna vez has confundido el nombre de una persona con otra o incluso tus padres confundieron tu nombre con el de alguno de tus hermano, pero ¿qué significa cuando tu pareja te cambia el nombre? A continuación te lo explicamos.

Es normal que sientas la sangre hervir cuando tu pareja te llama por otro nombre, sin embargo, que esto suceda no es necesariamente malo, ni significa que esté pensando en otra persona o que te haya sido infiel.

Según un estudio realizado con cerca de 2 mil personas que alguna vez se habían equivocado al referirse a otra persona, llevado a cabo por el profesor de Psicología y Neurociencia de la Duke University de Estados Unidos, David Rubin, esto suele ocurrir mayormente en un entorno familiar.

Y según el experto en neurociencia, Marcelo Berthier, esto se debe a que nuestro cerebro tiende a relacionar los nombres semántica o fonológicamente, es decir, cuando ‘llamamos’ a una persona, los nombres ‘vecinos’ o que se relacionan entre sí (ya sea por contexto o sonido) también se activan.

Sin embargo, esta conexión va mucho más allá de la convivencia, se relaciona más bien con la línea de importancia que alguien extiende hacia la persona uno, en este caso su pareja, y el individuo dos.

Por ejemplo, si tu pareja te llama por el nombre de un amigo o amiga cercana o familiar, esto significa que eres igual de importante que esa persona para él, no obstante, cuando te confunden con el nombre de una ex pareja, la situación es diferente.

¿Qué sucede cuando tu pareja te confunde con el nombre de su ex? Aquí evidentemente las cosas cambian y en consecuencia se interpretan de una forma diferente: o tu pareja aún tiene asuntos por resolver con su ex o esta sigue muy presente en su vida; así que no lo dejes pasar y mejor habla con él.

