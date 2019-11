Significado de que tu pareja te bese con los ojos abiertos

Por lo general, películas, series, telenovelas y demás medios nos muestran que un beso romántico y perfecto es el que comparten dos enamorados con los ojos cerrados, pero ¿qué pasa si mi pareja me besa con los ojos abiertos?, ¿será que no está enamorado? A continuación te explicamos su significado.

Es normal que te hagas estas preguntas, puesto que, aunque cada quien tiene una forma distinta de besar, la ‘norma’ indica que los ojos se cierran durante este momento, sin embargo, no todos lo llevan a cabo de esa manera y no tiene nada de malo.

Si tu pareja es ‘la excepción a regla’ podría deberse a varias razones, entre ellas que está nervioso. Los nervios pueden convertirse en tu peor enemigo cuando besas a alguien que estás conquistando: se te traba la lengua, chocas los dientes o abres los ojos. Si tu pareja pasa por esta situación, conforme se relaje y vaya ganando confianza dejará de hacerlo.

Otro aspecto relacionado con la confianza es que abren los ojos para asegurarse de que su pareja esté disfrutando; si se trata de un primerizo o alguien con poca experiencia en el tema de los besos, es normal que quiera saber que está haciendo las cosas bien. Si este es tu caso, puedes decirle a tu pareja que te encantan sus besos y que te hace sentir ‘las nubes, el sol y las estrellas’, claro, siempre y cuando esto sea honesto.

Por último, otra de las posibles razones por las que tu pareja no puede cerrar los ojos mientras te besa es que está distraído; a lo mejor se encuentra estresado por el trabajo, tienen algún problema familiar o no se encuentra cómodo. Lo mejor en estos casos es hablarlo y tratar de entender lo que está sucediendo.

En general, un beso con los ojos abiertos no es nada del otro mundo, no es lo más común, pero no tiene nada de malo, y si bien puede que se trate de nervios, desconfianza o distracción, puede que simplemente esta persona disfrute besar de esta manera, así que no te preocupes y disfruta de este mágico momento con él.

