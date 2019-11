Significado de que tu pareja no te diga buenas noches. (Foto cortesía GQ)

Aunque a veces nos parezca absurdo o creamos que son una serie de requisitos que se han establecido, el tener atenciones con tu pareja y demostrarle tu amor con tu pareja son esenciales en una relación.

Importancia del buenas noches

Uno de estos puntos que pueden parecer un sistema robotizado de convivencia, es el decir “buenas noches”, estas dos palabras que a veces van acompañadas con un beso son muy importantes, y si no te lo dice, algo está pasando.

Estrés laboral

Empecemos por lo menos alarmante, puesto que el hecho de que no te diga descansa o buenas noches, es porque probablemente tuvo un día estresado, sin embargo hay que recordar que los problemas de la oficina no tienen que ser llevados a la casa; si no lo menciona, no lo justifica.

Por una pelea

De acuerdo con el portal En Pareja, otro motivo del por qué no lo dice es porque aún está molesto por la pelea que tuvieron durante el día y no quiere dirigirte la palabra. Ante esta situación tienen que recordar que no es bueno que se vayan enojados a la cama, así que será mejor que lo solucionen antes.

Si no hay “justificación”

Nadie mejor que ustedes sabrá el por qué no están presentes estas dos palabras, si es por estrés o por alguna discusión, pero si no es por ninguna de estas dos, lamentablemente el significado de que no te diga buenas noches es porque ya no le importas lo suficiente, el amor que siente por ti ya no es el mismo que el de antes y ya no siente esas ganas de decirte cosas para que te sientas bien.

Sin duda alguna si tu pareja prefiere mantener distancia contigo debes analizar la situación por la que están pasando y saber cuál es la causa de su alejamiento.

