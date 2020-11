Significado de que tu pareja no te bese durante el sexo

Descubre el dignificado de que tu pareja no te bese durante el sexo Foto relaciones.uncomo

Durante el sexo, a muchas personas les ha pasado que la pareja no voltea a verla pero para nada, de hecho ni te besa, incluso ni te acaricia, a caso ¿Significa algo? Un estudio despeja esta incognita y te revela el verdadero significado de estas acciones, así que no te lo pierdas.

“No me besa durante el sexo”

Las relaciones de pareja suelen ser muy complejas, hay de todo tipo, los más cariñosos, melosos, pasionales, fogosos, intensos, experimentales e incluso fríos. Es un tema muy extenso que nos puede dejar muchas preguntas al aire.

“No me besa durante el sexo” Foto hotsweethome

En especial, seguro te ha pasado que durante el sexo tu pareja puede que no te bese o que no te vea a la cara y te cause mucha duda ¿Sabes qué significa?

El beso en el sexo

Seamos consientes de que durante la intimidad en las relaciones sexuales hay muchas cosas que pueden ser románticas, esas miradas coquetas, las caricias y por su puesto, los besos, es una manera de demostrarle amor y expresarle cosas que no se puede hacer de otra forma.

De hehco, algunos expertos en relaciones, consideran que la importancia del beso se detaca en cada pareja, es algo muy fuerte, es toda esa conexión con el amor.

¿Qué significa que no te bese?

De acuerdo con el consejero matrimonial y terapeuta sexual, doctor Marty Klein, el acto de besar es el momento más intimo durante el sexo, por lo que si no lo hace en este momento podría significar que estén enojados o quizá no le gustas mucho.

¿Qué significa que no te bese? foto El español

El experto indica que el beso es una actividad de las más íntimas en una relación, así que cuando la gente duda en hacerlo, es una señal negativa en la relación, pues durante el sexo lo que se desea es disfrutar y sentir deseo sexual.

TE PUEDE INTERESAR:Esto significa pensar en otra persona mientras tienes sexo con tu pareja

��7⃣���� Conoce la compatibilidad con tu #Pareja y algunos consejos para el #amor de acuerdo a la #Numerologia ��2⃣����https://t.co/YW78YJOTa1 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 2, 2020

Por otra parte, si estás conociendo a un hombre y no quiere besarte durante el sexo significa que todo podrías tratarse de solo una aventura, pero cuando ya existe una pareja estable y no existen los besos, probablemente se trate de que está concentrado en otra cosa y quizá el acariciarte sea su principal atracción. Si quieres saber más sobre temas de pareja sigue nuestro cotenido en La Verdad Noticias.