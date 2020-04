Significado de que tu pareja NO se enoje contigo. (Foto cortesía El Confidencial)

En esta vida hay muchos paradigmas, los cuales son repetidos por generaciones y generaciones, sin embargo llega el momento en el que se tienen que romper para llevar una vida más saludable. Un claro ejemplo de estos es cuando se piensa que si nuestra pareja no se enoja es por que no nos quiere, pero esto no es así, por ello aquí te diremos el significado.

Significado pareja no se enoje contigo

Un punto muy importante de esto y que nos puede contextualizar más sobre el significado de que nuestra pareja no se enoje con nosotros es que cada persona procesa las emociones de diferente manera y por ende no va a reaccionar como nosotros pensamos o queremos.

Es así que ante una pelea no le puedes exigir a tu pareja que se exalte o moleste de la manera que tu quieres (por qué tendrías que exigirle que te trate mal). Otra cosa que debemos saber es que hay individuos que tras lo que han vivido procesan las cosas de manera diferente y por ello han aprendido a no tomarse las cosas a personal.

Significado de que tu pareja NO se enoje contigo. (Foto cortesía)

Algo que también hay que tener en cuenta es que no es que tu pareja no sienta enojo sino que ha aprendido a focalizar esa emoción que no dura mucho y que se puede transformar en algo mejor.

Las peleas en la pareja

Cabe mencionar que si tu pareja no se enoja contigo esto dice el cómo te hace sentir, y con el paso del tiempo comprenderás que cuando algo le disgusta no hace un gran drama peros si buscará la manera de hacerlo saber.

Finalmente no haya que confundir el hecho de enojarnos con hacer escenas, y que los desacuerdos es algo evidente pero no hay que darlos por hecho e intentar que nuestra pareja piense como nosotros o creer que el amor se muestra con grandes peleas o violencia física.