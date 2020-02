Significado de que te regalen un girasol. (Foto cortesía swallowinthehollow)

Dicen que todo, o casi todo en esta vida tiene un significado, un por qué, y que cada cosa que hacemos, que regalamos o cierto aspecto tiene una razón de ser, por ejemplo, el color rojo representa la vida, pasión y deseo, situación que se ve reflejada en una rosa. Otro claro de esto es con los girasoles, el cual tiene varios significados cuando se regala, pero en particular uno es que la persona te está diciendo que eres un sol.

Significado de regalar un girasol

Un punto muy importante que nos puede contextualizar un poco más sobre esta situación, es que aunque todas las plantas necesitan del sol, en particular esta flor va en busca de este, características particular de los girasoles jóvenes, quienes siguen al sol en todo su trayecto. Lo alcanzan con mucha pasión, anhelan sus rayos y es de su devoción,esto, son otros significados que se le adjudica al obsequiar girasoles; información regalarflores.

Cabe mencionar que si en algún momento te llegas a dar cuenta que hay girasoles que no están viendo hacia el sol, no es porque algo extraño esté pasando, sino solamente es porque no son jóvenes, puesto que los que están más grandes están direccionados hacia el este y así se quedan; seguramente has observado que en la noche se inclinan como si estuviesen durmiendo.

El girasol y su toque positivo

Por otro lado, cuando regalamos girasoles estamos obsequiando positividad. Solo basta con observar y sentir el espectacular color amarillo que acaparan sus pétalos y el inigualable centro de este.

Sin duda alguna el significado de regalar girasoles es algo muy romántico, en donde de una manera positiva y linda le damos a conocer a esa persona especial cuánto nos gusta o lo importante que es para nosotros ese ser querido que tanto amamos.

