Significado de que NO te VUELVA a LLAMAR

Significado de que NO te VUELVAN a LLAMAR

Las relaciones de pareja son todo un tema en el que podrías estar viviendo una luna de miel que parecería interminable y de pronto esa persona se pierde de tu radar provocando en ti LOCURA total. ¿Qué podría estar pasando en esa cabeza, para dejar de llamarte?

Generalmente eso de desaparecer en medio de una relación se da más en los hombres, aunque hay muchas mujeres que también se pierden, si estás en una situación similar en espera de esa llamada que no llega, aquí podríamos revelarte algunos por qué, para ayudarte a saber qué está pasando.

Perdió el interés:

Pensaste que todo en la relación entre ustedes estaba de maravilla, dijiste los mejores chistes de tu repertorio, te portaste todo lo sexy que pudiste, pero aún así desapareció.

¿Qué pasó?

Tal vez en tus ganas de conquistar a como diera lugar, te esforzaste demasiado y esa personita sintió el peso de la “presión” y prefirió correr antes de verse en una relación a fuerzas o posesiva.

¿Todo era felicidad? Hasta que se alejo.

No le gustaste:

No todos somos tan maravillosos como para gustarle a todo mundo, quizá tienes una lista de personas perdidas de amor por ti, pero justo él/ella no se siente con “ojitos de corazón” contigo, antes de seguir algo que no lo llevará a nada más, prefiere alejarse.

Tiene mucho trabajo:

Podrías pensar que este es un gran pretexto y molestarte ante ello, pero lo cierto es que hay infinidad de gente que si es workholic y que su prioridad ante todo es sacar adelante sus proyectos profesionales y por más encantado o encantada que estén contigo, un día le aparece un súper proyecto y se le olvidará por completo buscarte.

¿Qué hacer?

Aquí solo te queda esperar un tiempo razonable a que te busque, no estes mandando mensajitos, llamando y menos dandole likes a todo lo que publique en sus redes sociales, si tiene interés en ti, TE BUSCARÁ.

Las abuelitas dicen y con mucha razón que no se da ni todo el AMOR ni todo el DINERO, no te esfuerces, permite que demuestre su INTERÉS, en especial si eres mujer, dale espacio a que demuestre que tanto quiere que suceda contigo en su vida.

