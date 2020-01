Significado de pintarse el cabello de azul

A muchas mujeres, si no es que a todas, nos encanta pintarnos el cabello, descubrir nuevas facetas, probar nuevas cosas y ¿por qué no?, intentar nuevas aventuras, sin embargo, todo lo que hacemos tiene un significado y refleja algo importante de nuestra personalidad, por eso el día de hoy te contamos cuál es el significado de pintarse el cabello de azul.

Todo lo que hacemos, decimos y proyectamos comunica algo: nuestros gestos, postura y ademanes, nuestro estilo y forma de vestir, nuestra apariencia, el color que elegimos para pintarnos los labios y hasta nuestro cabello. Si optamos por llevarlo al natural significa algo y si decidimos teñirlo de algún color en particular también.

Significado del cabello azul

Si has decidido pintarte el cabello de azul, seguramente eres una mujer muy segura y no sólo porque se trate de un color fuerte y fuera de lo convencional, sino porque no te importa lo que los demás piensen o digan de ti. De hecho, nos atrevemos a decir que incluso te gusta marcar tendencia.

Confías muchísimo en ti misma y por lo mismo intuimos que tienes un alta autoestima. Te consideras una persona libre de complejos y estereotipos y te fascina poder lucir diferente.

Te encanta llamar la atención, aunque no de una forma desesperada, simplemente te gusta poder hacer voltear a la personas. Te gusta experimentar con tu estilo y siempre estás orgullosa de tus decisiones.

De igual forma, podemos decir que eres una persona divertida, diferente y atrevida, alguien que intenta vivir sin preocupaciones y que sin lugar a dudas es bastante rebelde.

Por último, podemos decir que eres una persona a la que le gustan las cosas fuera de lo común, que se aburre con facilidad y siempre está buscando nuevas cosas por hacer, que le gusta estar en movimiento y que definitivamente es bastante creativa y cariñosa.