Seguramente en algún momento, y de forma voluntaria te has mordido los labios, o lo haces con frecuencia, casi casi ya es parte de tu personalidad pero piensas que no tiene ningún significado, sin embargo esto no es así, dependiendo cómo lo hagas y en qué momento suceda es lo que quieres comunicar.

Es por ello que aquí te diremos el significado de morderse los labios, y las consecuencias que este puede tener en tu vida.

Qué significa morderse los labios

Aunque no lo creas y como comentamos, esta acción tiene diferentes mensajes, los principales son por ansiedad, nervios, que algo ha salido mal, o coqueteo; información aweita.

Todo depende con la intensidad que lo hagas, puesto que si lo muerdes de una manera suave esto comunica que se te sientes atraída por la otra persona, y si lo haces de una forma muy marcada esto podría comunicar nerviosismo.

Si es la primera lo mejor que puedes hacer para dar a comunicar este mensaje y que la persona que te guste lo entienda, muerde tu labio inferior de una forma delicada sin que tardes tanto, y para reforzarlo inclina levemente tu cabeza; información Sputnik Mundo.

Consecuencias de morderse los labios

Cabe mencionar que este acto de morderse los labios de manera frecuente puede traer ciertas consecuencias que podrías lamentar en el futuro.

Enrojecimiento

Problemas dentales

Hinchazón

Agrietamiento

Sequedad labial

Ahora que ya conoces esto para poder identificar por qué lo haces, recuerda en qué situaciones te has mordido el labio y de qué manera, con estos dos puntos te será muy fácil llegar al origen de este; ojalá no sea por nerviosismo, si es así realiza una introspección de lo que podría estar generando esa situación.

Finalmente recuerda, y aunque ya sepas el significado, que si esto lo haces en exceso puedes dañarlos.

