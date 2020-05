Significado de los sueños: soñar con perros ¡el amigo fiel!. Foto: Cuando duermes

Es muy frecuente soñar con animales, ya sean domésticos y salvajes, y uno de los animales más comunes en los sueños son los perros. En el mundo de los sueños, los perros están dotados del mismo simbolismo que en la vida, es decir, lealtad, fidelidad, amor incondicional, nobleza y compañía, conoce su significado.

Los sueños con perros revelan muchos aspectos de nuestra personalidad y de nuestro estado de ánimo que la mayoría de las veces no percibimos ni nosotras mismos. La clave para interpretar correctamente tu sueño está en aquello que sucede en tu sueño.

Significado de soñar con perros

Debes prestar atención al comportamiento del perro, pero también a tu reacción al verlo. Dependiendo de qué ocurra en tu sueño, su significado puede variar.

Un perro guía tu sueño

Por ejemplo, que vas paseando con un perro y empieza a tirar de la correa para conducir tus pasos o que tienes problemas de vista y llevas a una perro guía, el significado del sueño es que no puedes hacer frente a las dificultades tú sola.

Perros que ladran

Es muy importante el ladrido del perro en tu sueño. Si lo escuchas en la lejanía, el sueño te está anunciando una mala noticia, mientras que si lo que escuchas es un ladrido alegre y cercano, se interpreta como una vida social muy activa y positiva. Por otra parte, un ladrido continuo puede estar avisando de que tu actitud está molestando a alguien cercano.

Un perro te ataca

Se interpreta como pérdida de dinero o incluso de amistades. Está muy claro, por otro lado, que este sueño está hablando de traiciones. De hecho, puede ser premonitorio, por lo que debes tener cuidado de la gente de la que te rodeas. Si, además, el perro de tus sueños te muerde debes tener muy cuidado de quien confías.

Cachorros recién nacidos

Si sueñas con una camada de perros recién nacidos significa que vas a emprender un nuevo proyecto con ilusión. Igual que si sueñas con un perro de caza, que se interpreta como que estás preparada para lanzarte a conseguir tus objetivos.

Perro que te gruñe

Tus conflictos y preocupaciones más íntimas se ven reflejadas en la imagen de un perro que no deja de gruñir, pero si el perro ladra de forma furiosa, ten cuidado, porque te está avisando de que una persona a la que quieres te está traicionando.

Por otro lado, la imagen en sueños de un perro desafiante mirándote a los ojos puede hacerte reflexionar sobre tu actitud diaria respecto a la lealtad.

Que un perro te hable

No te preocupes, porque no has perdido la cabeza; cualquier cosa es posible en el mundo de los sueños. Es evidente que este sueño está relacionado con tu manera de comunicarte con la gente que te rodea, sobre todo con tus amigos, que quedan representados por el perro en cuestión.

Perros negros

Aunque no son objeto de superstición, los perros negros también causan cierto rechazo porque parecen más agresivos. Pero, ¡nada más lejos de la realidad! Sin embargo, el color negro en sueños sí que suele tener una interpretación negativa. Mala suerte, desconfianza, desánimo, un mal momento… Malos augurios a no ser que el perro negro de tus sueños se aleje de ti. En tal caso, ¡la buena suerte está a la vuelta de la esquina!

Que tu perro se muere

Significa que te da muchísimo miedo estar solo. No nos referimos a quedarte solo en casa, sino a sentir que no cuentas con ningún apoyo. Los perros representan la lealtad, y si has tenido un sueño como estos es porque no te sientes respaldada por tus seres queridos.

Que tú eres el perro

Puede que este sea el ejercicio de introspección que llevas mucho tiempo necesitando. Ya que no lo haces en la vida real, aprovechas en sueños para saber un poco más de ti. Te debes preguntar si estás teniendo la actitud adecuada con tus amigos y si estás dándolo todo por tus familiares, igual que ellos se desviven por ti.