Significado de los sueños: querer y no poder correr.

A veces las pesadillas provocan frustración e impotencia más que miedo. Es el caso de soñar que quieres correr y no puedes, un sueño que aparece en momentos de inseguridad y de falta de confianza en ti misma. Descubre el significado de soñar que quieres correr y no puedes.

La impotencia de los sueños

En los sueño pueden ocurrir varias cosas. Puede que quieras salir corriendo porque alguien te está persiguiendo, puede que sientas el peligro y quieras huir o puede que tengas prisa por algún motivo y necesites echar a correr. Pero no puedes correr. En tu propio sueño te paralizas, tu cuerpo no te responde y quedas parada en el sitio sin poder moverte.

Sin duda se trata de una pesadilla en toda regla, aunque no sea miedo lo que te produzca al despertar. Lo que sientes es impotencia y frustración por no poder correr, algo que simboliza a la perfección tu temor a no lograr lo que te has propuesto. Y esa sensación de fracaso no va a abandonarte durante todo el día.

Significado del sueño

El significado del sueño en el que quieres correr y no puedes encuentra su interpretación en la baja autoestima, en la falta de confianza en ti misma y en tu inseguridad. No te ves capaz de correr en tus sueños y eres tú misma la que te paralizas. Recuerda al despertar que eres más fuerte de lo que crees y que muchas de las limitaciones que tienes te las has impuesto tú misma.

Por eso debes utilizar este sueño para mejorar tu autoestima, para ganar seguridad y para volver a creer en ti misma. En tu sueño no puedes correr, pero cuando despiertes solo depende de ti salir a toda velocidad a cumplir tus objetivos y a vivir con más intensidad y menos inseguridades.