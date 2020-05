Significado de los sueños: pesadilla en la que sufres un asalto. Foto: Al Chile Aguascalientes.

Si has despertado angustiado por una pesadilla, en la que eras presa de un asalto o atraco, te contamos algunos de los significados de los sueños con estos escenarios, pues, esta abrumadora podría reflejar tus inseguridades y temores más profundos, ¿estás preparado para descubrirlos?

Significado de soñar con un asalto

De acuerdo con la psicóloga Samaris, titulada en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, explica que, soñar que se es víctima de un asalto, puede, ser el reflejo de alguna carencia que tienes, esto, siempre y cuando, no esté relacionado con un evento en la vida real, donde, hayas sido atracado, pues, en ese caso, solo sería el efecto traumático del acontecimiento, así que, la interpretación no sería correcta.

Hombre con arma. Foto: eloccidental.com.mx

Soñar que te roban algo podría representar que deseas obtener cosas muy anheladas o que, por el contrario, las tienes y tienes miedo de que te las quiten, aunque, cabe recalcar que la forma en que reacciones y sientas el sueño aportan más detalle a interpretar, por eso, te brindamos algunos significados más comunes.

Significados más comunes de soñar con asalto

Soñar que te asaltan con un cuchillo: podría significar que estás rodeados de algunas personas deshonestas que desean dañarte sin que te des cuenta.

Significado de que otra persona es asaltada: el significado de este sueño no es bueno ni malo, simplemente es neutral, pues, es tu subconsciente el que te está diciendo que, pese a la dureza de la vida, te has mantenido alejado de los conflictos, aunque, también, puede ser un reflejo del miedo que tienes de que sucesos así puedan sucederte, ya que, no sabes si podrás enfrentarlos de la mejor manera.

Significado de soñar que un conocido te asalta: tu subconsciente podría estarte advirtiendo que, hay una persona de tu círculo que no te tiene en gran estima, y por el contrario, sus sentimientos hacía ti son de rencor, envidia y odio.

Además, si recientemente has dado a guardar dinero a la persona que te asalta en tu sueño, es porque, temes que, algo malo suceda y no te lo regrese.

Hombre asalta a mujeres. Foto: archivo.trome.pe

Por otro lado, esto podría, también, representar miedo a la infidelidad, pues, sientes que esa persona desea robarte a tu pareja e impedir por las malas que sigan unidos, así que, reflexiona sobre el tema y pon las cartas sobre la mesa.

Significado de soñar que tu casa es robada: esto podría decirte que, personas negativas te están visitando en tu casa, y que, pese a todos tus temores les das tu confianza, sin detenerlos o hacer algo al respecto.

Otro significado podría ser que temes que dañen a tu familia, incluso, este sueño te podría alertar sobre que, hay personas que has dejado entrar en tu vida y que, temes tengan malas intenciones, así que, reflexiona sobre ello y si lo crees necesario es mejor romper los vínculos.

