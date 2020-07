Significado de los sueños más estresantes, explicado por expertos

Significado de los sueños más estresantes. Foto:Infobae| Image Source

Bustle Bill Fish, entrenador certificado de ciencias del sueño y jefe de la National Sleep Foundation menciona que todos los sueños son solo mezclas de las experiencias anteriores, ya sean buenas o malas. Los cerebros nunca se apagan, descubre cuáles son los significados de aquellos sueños que resultan más estresantes y comunes entre las personas.

Los sueños de estrés a menudo son solo un reflejo de cosas que te estresaron ese día. Un estudio publicado en PNAS en 2019 encontró que cuando las personas están estresadas, sus cuerpos comienzan a pasar más tiempo en el sueño REM, lo que lleva a sueños más extensos y vívidos.

Si bien es bastante fácil ver que la preocupación en su vida de vigilia puede conducir a sueños estresantes por la noche, puede ser muy difícil entender lo que significan.

Significados de sueños de estrés

Ser perseguido

Según un estudio publicado en archivos europeos de psiquiatría y neurociencia clínica en 2010, caer y ser perseguido son los dos peores sueños más comúnmente experimentados. A menudo, los sueños de persecución incluyen huir de una amenaza de algún tipo o sentirse inseguro. No es sorprendente si se trata de un jefe aterrador o una cerradura en su puerta que simplemente no se cerrará.

Significado de sueños de estrés. Foto: Pinterest

Cayendo

Sentir que estás cayendo en tus sueños es en realidad un capricho cerebral, no emocional. Si tiendes a sentir que estás cayendo por el espacio, volando o sin peso, puede ser porque tu cuerpo está sufriendo un tirón hipnótico en el que el cerebro se confunde con la gravedad.

A medida que se duerme, su cerebro apaga ciertos componentes, incluido su sentido del peso y la posición corporal. Si esta parte del cerebro se despierta repentinamente a medida que el cuerpo se relaja en un sueño profundo, puede obtener sus señales revueltas, de ahí la sensación de caerse por el espacio.

Argumentos y peleas

Un estudio de malos sueños publicado en Sleep en 2014 encontró que los sueños estresantes a menudo implican algún tipo de conflicto interpersonal. No es gran cosa ver que su cerebro puede recrear sus relaciones tensas en escenarios de sueños.

Los sueños a menudo son parte del procesamiento emocional, aunque no se sabe exactamente cómo ayudan a nuestra salud emocional. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology en 2019 sugirió que las experiencias de sueño pueden calmar los problemas emocionales con los que no podemos lidiar en nuestra vida de vigilia y ayudarnos a crear nuevos escenarios que podemos controlar.

Tratando de encontrar cosas perdidas

Los sueños sobre cosas perdidas y otros desastres menores pueden darnos algún tipo de ventaja competitiva. Un estudio en Conciencia y cognición en 2014 examinó a los estudiantes a punto de tomar un examen de alto riesgo. Los estudiantes que tuvieron los sueños de estrés más intensos la noche anterior al examen, a menudo con cosas perdidas, tardanzas o, en un caso memorable, entregándose una rebanada de pan en lugar del examen, terminaron obteniendo mejores calificaciones.

Los investigadores le dijeron al Guardián que creen que esto es algo llamado teoría de simulación de amenazas, en el que los cerebros ensayan todas las cosas que pueden salir mal para ayudarnos a hacer frente cuando lo hacen. Entonces, cuando sueña con olvidar su pluma y sus pantalones el día de un examen importante, su cerebro se está preparando para ayudarlo a lidiar con algo estresante.

Errores

Joordens piensa que los sueños de insectos pueden relacionarse con miedos abstractos que tenemos en la vida diaria. Si un concepto o sentimiento está en nuestras mentes mucho mientras estamos despiertos, tiene una mayor probabilidad de ser una de las cosas que se activan en nuestros sueños.

Los errores pueden relacionarse con los temores sobre los virus, la limpieza, el control de su entorno o las preocupaciones sobre su cuerpo.

Desastres naturales

Soñar con terremotos, huracanes u otras tragedias, es probablemente un reflejo de la creciente ansiedad que sentimos durante la crisis del coronavirus, un desastre natural en sí mismo. El investigador de sueños de Harvard, el Dr. Deirdre Barrett, dijo que muchas personas reportaron sueños de desastres naturales durante la pandemia temprana de coronavirus en los EE. UU. En 2020.

Dientes cayendo

Estos sueños pueden parecer realmente abstractos, pero podrían tener más sentido de lo que piensas. Los sueños de estrés sobre problemas corporales, como la caída de los dientes o las extremidades que no funcionan, podrían reflejar preocupaciones sobre la enfermedad, la falta de control y la pérdida de la vida despierta.

Parálisis

Si sueña que no puede moverse, en realidad podría ser una realidad fuera de su sueño. Estás paralizado durante el sueño para evitar que nos hagamos daño al representar nuestros sueños. Si te despiertas y descubres que no puedes moverte ni hablar, es un fenómeno conocido como parálisis del sueño. Tu cerebro simplemente no se ha ajustado al hecho de que estás despierto y te mantiene inmóvil. Sin embargo, no deja de ser aterrador.