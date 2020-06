Significado de los sueños: Soñar con granos o espinillas. Foto: Infobae

Las personas que sueñan que tienen granos o espinillas, despiertan asustados, porque muchas veces durante el día siguen con una sensación extraña de sentir esas imperfecciones en la piel. No temas, que puede no ser tan malo ese sueño, te decimos cuál es su significado Dependiendo cómo se desarrolla el sueño puede tener pros y contras.

Interpretación de soñar con granos

Soñar con granos, espinilla o acné

Si tienes sueños en el que tu rostro empieza a llenarse de granos, a ti te importa tu imagen y sobre todo cómo te ven los demás. En general este tipo de sueños se dan en personas que no se encuentran a gusto consigo mismos, personas que físicamente tienen la autoestima baja.

Soñar con quitarse una espinilla

Si recientemente has tenido un sueño en el que te quitas un grano deberías aprender a abrirte más a los demás. Esos sentimientos que tienes aprende a compartirlos con otras personas, no te aísles.Comunica y exterioriza aquellos sentimientos negativos que pesan sobre tí.

Soñar con granos en otras personas

Te ves físicamente mejor que otras personas, quizá tu ego físico está demasiado sobrevalorado. Acepta a las personas por su interior.

Soñar con quitar grano a otra persona

Estás aprendiendo a valorar a alguien cercano que has conocido recientemente. No te importa su belleza, sino su interior.

Por otra parte, es importante que sepas que soñar con que aparecen muchos granos por todo tu cuerpo y rostro también puede simbolizar que no estás satisfecho sobre cómo has actuado durante los últimos días. Es probable que tengas que hacer un ejercicio de lavado de conciencia. Has de volver a encontrarte a gusto contigo mismo librándote de tus pecados sean graves o leves.

En otras situaciones, no es extraño soñar con un grano que al explotarlo te manchas de pus. Por extraño que parezca refleja que has conseguido borrar de ti mismo ciertos malos recuerdos. Has superado o vencido ciertos traumas que te impedían llevar una vida en armonía y en equilibrio.