Significado de las perforaciones en la oreja transversal

Las perforaciones en la oreja transversal puede que a simple vista te parezca que pueda ser doloroso, pero en realidad no lo es más que el piercing del lóbulo, ya que al igual que este se realiza en esta zona de la oreja que es muy poco sensible.

El gran beneficio que tiene este tipo de perforación en la oreja es que está lleno de tejidos flexibles por lo cual al momento de realizar el agujero es rápido así como su cicatrización posterior.

Si deseas conocer más acerca de los nombres de las perforaciones en la oreja, a continuación La Verdad Noticias te comparte los cuidados que debes tener, así como el piercing idóneo para este tipo de perforación transversal.

¿Cuánto tardan en cicatrizar las perforaciones en la oreja transversal?

¿Cuánto tarda en cicatrizar la perforación transversal?

Este tipo de perforación en la oreja tiene un tiempo de cicatrización relativamente rápido, aproximadamente de 2 a 6 meses.

Algunas de sus ventajas es que es un procedimiento rápido y sencillo, te dará un look diferente, único y a la vez sexy y es mucho menos doloroso que cualquier otro piercing.

Algunas desventajas que podrías encontrar son que podría provocar infecciones si no se llevan a cabo los cuidados adecuados, puede presentar complicaciones si no se efectúa el procedimiento correcto, y por último, siempre considera el aspecto laboral y social, ya que en algunos ámbitos los piercings pueden no ser aceptados en su totalidad.

Piercing en la oreja transversal para mujer

Piercing para la perforación transversal

El piercing en el lóbulo transversal atraviesa el lóbulo de la oreja horizontalmente, de adelante hacia atrás, tomando la parte carnosa de la oreja, por lo que requiere el uso de un piercing tipo barra de metal que se asiente de forma horizontal sin tocar el cartílago.

¿Cómo cuidar una perforación transversal en la oreja?

El proceso de curación de los piercings en el lóbulo transversal es relativamente rápido y fácil, así que no tendrás que preocuparte de más. Sin embargo, siempre que te practiques alguna perforación en la oreja deberás seguir algunos cuidados básicos para evitar cualquier complicación como una infección, por ejemplo. Aquí te damos algunos consejos sencillos:

Utiliza solución salina para curar la herida, de una a dos veces por día.

Evita el contacto con el maquillaje.

Ten cuidado al desvestirte o cepillarte el cabello.

Evita utilizar auriculares o teléfono del lado perforado.

Evita dormir haciendo presión sobre la parte perforada.

Siempre que manipules tu piercing o las perforaciones en la oreja transversal, lávate bien las manos para evitar contraer alguna infección.

