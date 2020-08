Significado de las cartas del tarot "EL SOL"

Te revelamos el mensaje que “El Sol”, la carta más positiva del tarot tiene para ti. Foto: www.univision.com

Cada que tiras las cartas del tarot se revelan un significado único, ¿sobre qué quieres saber?, si deseas conocer que deparan para ti en el trabajo, amor y dinero tienes que tener cuidado al momento de su interpretación, ya que según la posición que tomen el mensaje que tienen para ti será distinto, y hoy te presentamos todo lo que necesitas saber sobre la del "EL SOL", ¿estás preparado para conocer tu destino?

Descripción de la carta "EL SOL"

También conocida como ‘Le Soleil”, posee el número XVIIII como símbolo y tiene dos significados, uno negativo y otro positivo, y su finalidad es reflejar "El Sol" en su máximo esplendor, y se relaciona con la iluminación que encontrarás en tu camino para seguir consiguiendo con trabajo y esfuerzo cumplir todas tus metas todos los días.

Los dos niños que se ven plasmados en su imagen son símbolo de la amistad, la inocencia, la pureza y la transparencia, así que a veces su aparición suele relacionarse con la reconciliación de amigos, y es por estos significados que se considera una de las cartas más bellas del tarot.

¿Qué significa la carta "El Sol"?

Su significado se relaciona con el éxito, la vitalidad, la felicidad, la unión, es una carta muy positiva y cuando aparece casi siempre da buenos augurios.

Relación con la numerología

Representa al número 19 y el 1 (19=1+9=10, 1+10=1)

Esta carta se vincula con el invierno y el elemento Aire.

¿Qué representa esta carta?

Se relaciona con el renacimiento de una persona en todo su contexto positivo, pues anuncia que tendrá alegría en su vida, calidez y mucho éxito.

¿Qué significa "El Sol" al derecho?

Amor

Si estás dentro de una relación, esta carta solo anuncia mejores momentos con tu pareja, incluso advierte una posible propuesta de casamiento; en caso de no tengas, te anuncia que pronto tendrás una.

Salud

Anuncia que tendrás buen estado de salud, estarás lleno de energía y de fuerza.

Trabajo

Serás exitoso en el campo laboral y mantendrás buena relación con tus compañeros de trabajo, en caso de que estés por emprender un nuevo proyecto te indica que será muy exitoso.

Dinero

Gracias a tu éxito laboral, podrás obtener buenas ganancias, este arcano te propone hacer negocios transparentes, ¡enhorabuena!

¿Qué significa "El Sol" invertido?

Amor

Anuncia problemas con amistades y en el ámbito amoroso, te alienta a la reconciliación, para que no pierdas a los seres que amas.

Salud

Indica que padecerás de cansancio psicológico y mental, así que te invita a guardar reposo, ya que solo así podrás evitar enfermedades futuras.

Trabajo

Es posible que la desorganización que tienen en tu trabajo esté poniendo en riesgo tus metas e incluso tu puesto, así que tienes que comenzar a pensar antes de actuar, de lo contrario perderás todo lo conseguido hasta ahora.

Dinero

Si no sabes ahorrar y administrar bien tus finanzas no importa cuánto trabajes el éxito no te sonreirá, así que si quieres cumplir tus sueños, deberás comenzar a actuar con prudencia y a evitar el derroche de tu dinero.

La carta de ‘El Sol’ te puede hacer sentir lleno de armonía, sabiduría, alegría y plena felicidad, así que debes aprovechar los consejos que te da su lectura, sólo así podrás conseguir todo lo positivo que representa.

