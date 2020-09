Significado de las cartas del Tarot “Tres de Bastos”

Tres de bastos: Significado de las cartas del tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Tres de Bastos”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Tres de Bastos”

En la carta se pueden observar tres bastos que están entrelazados por lo que establecen el equilibrio en cualquier aspecto de tu vida. En la unión de los bastos predomina el color azul haciendo énfasis en la receptividad, entendimiento y sabiduría que teniendo estas tres palabras en tu vida podrás evolucionar o fluir en todo aquello que te propongas alcanzar.

Descripción de la carta “Tres de Bastos” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Tres de Bastos”?

Este arcano pertenece al “Palo de Bastos” por lo que guarda una relación directa con el elemento “Fuego” cumpliendo la función psicológica de la “Intuición”. En cuanto a la enumeración también suelen vincularse y en el caso del “3 de bastos” hace referencia con el Arcano Mayor “La Emperatriz” porque ambas cartas nos hablan de:

Equilibrio.

Evolución.

Solución.

Armonía.

Fluidez creativa y artística.

Qué significa “Tres de Bastos” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Tres de Bastos” al derecho?

En lo Espiritual

Tienes el don de la sabiduría en tu vida; sin importar las dificultades que puedas estar atravesando tienes la capacidad para mantenerte equilibrado por lo que no solo entenderás el porqué de las cosas, sino que también vas a poder sobrellevarlas con calma y en paz.

En el Amor

Si te encuentras casado, vas a saber sobrellevar la relación, es decir que estarán en un cuadro afectivo, emotivo y armónico por lo que el arcano me muestra una excelente fluidez en el amor tanto que se puede ver un posible embarazo feliz.

En la Salud

Si gozas de buena actitud, gozaras de buena salud y por lo que la carta me muestra tus ánimos están elevados así que disfrutaras de buena energía física por un buen tiempo.

En el Trabajo

Si eres un artista o te gusta crear ¡Esta carta tiene un mensaje importante para ti! Ya que el arcano me revela que en el transcurso del camino vas a evolucionar exitosamente especialmente dentro de los medios y todo esto será gracias a un bosquejo de ideas que tienes, así que si posees un plan en tu mente este va a tomar forma y vas a trascender de manera inmediata.

En el Dinero

Recibirás un dinero que viene desde el exterior y posiblemente te surge la idea de crear un negocio que sea de exportación e importación el cual va a evolucionar y llenarte de buen capital.

¿Qué significa “Tres de Bastos” al derecho? Foto: Pinterest

¿Qué significa “Tres de Bastos” invertido?

En lo Espiritual

Eres de las personas que cuando sentimentalmente no estás bien te desequilibras totalmente en todos tus aspectos y por tal razón, vas a sentirte muy desanimado sin ganas de hacer nada y esto te traerá muchos problemas en tu vida especialmente en tu tranquilidad.

En el Amor

Poca capacidad para encontrar el amor ya que te encuentras en medio de un problema personal que no le encuentras solución y eso no te permitirá evolucionar o equilibrar tus emociones, por ende, el arcano me muestra que dejaras escapar el amor.

En la Salud

Te vas a enfermar y no se le conseguirá una cura a esto. Trata de guardar la calma y no conformarte con lo que diga una sola persona ¡Si tu no solucionas nadie lo hará por ti! Busca la manera de chequearte en diferentes lugares.

En el Trabajo

Te verás afectado en el ámbito laboral por falta de ideas o simplemente te costará entender el trabajo que consigas. Te cuesta encontrarles una solución a tus asuntos de trabajo y esto va a desestabilizar tanto en tus emociones como monetariamente porque el arcano también me indica falta de armonía en tu vida.

En el Dinero

Procura mantener tu patrimonio ya que no verás frutos en los próximos meses, así que trata de conservar la calma y aprende ahorrar para los tiempos de guerra.

¿Qué significa “Tres de Bastos” invertido? Foto: Pinterest

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA LUNA”

�������� Así te irá según el horóscopo del Tarot gratis para hoy 21 de septiembre. ����⬇https://t.co/yMdjRse55W — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 21, 2020

Es una carta que representa el dinamismo intelectual, por ende está encargada de predecir el equilibrio que podemos tener en nuestras vidas para que tengamos no solo la solución ante las adversidades, sino que también podamos evolucionar con creatividad y armonía.