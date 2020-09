Significado de las cartas del Tarot “Sota de Espadas”

Sota de espadas: el significado de las cartas del tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Sota de Espadas”, ¿ya conoces esta carta?

Conoce el significado de esta carta del tarot. Foto: Pinterest

Descripción de la carta “Sota de Espadas”

Como puedes ver en el naipe está la figura de un joven caballero que se encuentra empuñando una espada desenvainada con la mano izquierda, pues te hace entender que, para enfrentar la infortunios previstos e imprevistos, dificultades, amenazas, tienes que tener la solución a la mano y para ello hay que utilizar la inteligencia, el pensamiento hábil que direccione las luchas hacia el éxito y la superación.

También se puede ver como este joven está observando fijamente hacia abajo lo que significa que está pensando o estudiando el panorama de cualquier situación que se le pueda presentar ¡Preparándote para que tomes una decisión oportuna! vigila cada paso en falso que puedas dar para ayudarte a lidiar con ellos evitándose peores riesgos.

En cuanto al sombrero de color amarillo con rojo y azul que lleva puesto indica la infinidad de pensamientos que posee el consultante para iluminar y dirigir los proyectos, metas y propósitos que le permitirá alcanzar el éxito satisfactoriamente.

Conoce más acerca de la descripción de la carta del tarot. Foto: pinterest

¿Qué significa la carta “Sota de Espadas”?

Ahora bien, empezaré por contarte que es una carta positiva la cual se encargará de tenernos alertas ante los problemas tanto previstos como fortuitos o imprevistos y destaca:

Prudencia.

Espera o vigilancia.

Curiosidad.

Valor.

Observación y habilidad mental.

Capacidad para decidir.

Perseverancia.

¿Qué representa esta carta?

En base a estos dos elementos esta carta representa “La tierra del aire” es decir el mensajero de una noticia, invitación o bien puede representar el canal para hacer llegar una noticia de cosas materiales, por lo que se asocia con los medios de comunicación como un periódico, carta, correo.

Lo que representa esta carta. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Sota de Espadas” al derecho?

En lo Espiritual

Va a llegar un momento en donde no tendrás conflictos ni problemas en tu vida por lo que disfrutarás de una tranquilidad estable hasta que te llegue una noticia o sorpresa que te desordenó todo por un momento, pero poseerás el poder de controlarlo y seguir la vida como la llevabas.

En el Amor

Tendrás un admirador secreto y sientes mucha curiosidad por saber su nombre y su físico, pero el arcano me indica que alguien te dirá quién es y sentirás cierta atracción por él por lo que te será inevitable tomar la iniciativa de acercarte; para esto debes analizar a la persona, conocerla muy bien antes de tomar la decisión de darle entrada a tu vida.

En la Salud

Se anuncia una posible enfermedad momentánea que te llevará a la hospitalización por lo que estarás bajo la observación médica y estarás a la espera de un resultado que te dirán para que decidas si operarte o no, pero el asunto es que vendrán problemas financieros para ti lo que te limitará, aunque con perseverancia, prudencia y una sabia decisión podrás superar esta mala situación que tendrás que enfrentar.

En el Trabajo

Vas a recibir una noticia por medio de un correo bien sea de un examen importante que realizaste para un trabajo o ámbito estudiantil y esta información te dejará pensativo ya que cambiará tu vida ¡No lo pienses tanto y lánzate! Pues, es tu gran oportunidad para que empieces a cumplir tus sueños de superación ya que con la gran capacidad que tendrás en decidir con inteligencia, prudencia y teniendo a la mano la perseverancia lograras alcanzar el éxito.

En el Dinero

Alguien tratará de robarte una herencia o gran suma de dinero que recibirás por medio de una carta, pero esto no le será posible ya que con la ayuda de un joven familiar o amigo que pertenece a un grupo militar de investigaciones penales y criminalísticas estará siempre preocupado por ti atento, vigilando cada paso que das para que nada malo te pase ¡Piensa muy bien que harás con tu fortuna!

Conoce qué significa la Sota de Espadas al Derecho. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Sota de Espadas” invertido?

En lo Espiritual

arcano me revela que pasaras por una mala situación, una noticia fortuita como un cambio en tu vida o una muerte de un ser querido. Es momento de que dejes de ser intransigente y empieces por encontrar tu paz interior la cual necesitas urgentemente; ir a una terapia psicología o entrenar algún tipo de deporte como el yoga no caería mal en tiempos difíciles.

En el Amor

Si tu estado sentimental es la soltería, empiezo por comentarte que el arcano menor me muestra que conocerás a un joven muy atento a ti, pero, ¡A veces las apariencias engañan!

En la Salud

Vas a tener bastantes problemas con tu salud; vas a recibir una noticia que te desalentará, no te sentirás preparado para esto y si no luchas por mejorar no vas a recuperarte ni mantener un equilibrio en tu vida.

En el Trabajo

Si tienes un cargo, debes estar pendiente porque el arcano me muestra una amistad o compañero de trabajo que siente curiosidad por las cosas que haces; desea saber cómo lo haces y por qué lo haces tan bien. Esto puede resultar admiración como también puede ser odio o envidia ¡Ten cuidado! Porque lo único que traerá a tu vida es problemas.

En el Dinero

La suerte te juega sucio en este plano de tu vida y más si la carta va en compañía de otros naipes negativos. Aquí el arcano anuncia un chantaje, hurtos, amenaza, extorsión e incluso te puedes ver en una situación en la cual te secuestren un hijo y debas pagar una suma de dinero que no tendrás a la mano y deberás buscar alguna solución ¡Te tienen en la mira, cuídate de quien confías!

Es una carta que se encarga de mantener alerta a tu consultante ya que tiene la potestad de predecir noticias positivas como negativas que llegarán a su vida, pero, con prudencia, valor, dominio de decisión y perseverancia podrá salir de las situaciones que se le presenten.