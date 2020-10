Significado de las cartas del Tarot “Rey de Copas”

"Rey de Copas": Significado de las cartas del tarot.

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Rey de Copas”, ¿ya conoces esta carta? En La Verdad Noticias te deicimos qué significa.

Descripción de la carta “Rey de Copas”

Fíjate, hay un hombre sentado con una corona puesta. Esto significa que el arcano tendrá la autoridad y el poder para hablar de tus emociones y que nos puede asegurar tanto triunfo como fracasos en el amor.

Así mismo, se puede ver que está sosteniendo una copa, y es que en el caso que no lo sepas ellas simbolizan la creatividad del consultante y la capacidad de poder combinar todo aquello que tenga que ver con el mundo terrenal y espiritual.

Por esta razón, en la figura se aprecian los colores como el azul que nos habla de la generosidad, tranquilidad, confianza y sabiduría. El rojo, nos indica por excelencia todo sobre el amor y la pasión. Amarillo, revela nuestra felicidad, éxitos, luz en nuestras acciones, optimismo o vitalidad.

Descripción de la carta “Rey de Copas” foto: Pinterest

¿Qué significa “Rey de Copas”?

En cuanto a su arquetipo nos habla de un hombre leal o un padre, aunque también representa la figura de una mujer cuando de sentimientos creativos se trate, pues puede tener el dominio de controlarlos. Por lo que, de manera general, el arcano nos habla de:

Protección.

Fertilidad.

Alegría.

Creatividad.

Generosidad.

Responsabilidad.

Pero, ¡No creas que todo acaba aquí! También hay otro método para poder interpretar el Arcano Menor “Rey de Copas” y es por medio de la figura que viene en su naipe por lo que te invito a que la observes antes de iniciar su pequeña descripción.

Qué significa “Rey de Copas” Foto: Pinterest

¿Qué significa “Rey de Copas” al derecho?

En lo Espiritual

Eres una persona generosa y bondadosa y seguramente te estás preguntando porque a veces te pasan cosas si eres buena persona ¡Tranquilo! La vida nos premia en su debido momento y este es el tuyo. Verás que el Arcano Menor no se equivocó al predecir que en tu vida va a tener paz y tranquilidad.

En el Amor

Si estás soltero ¡En hora buena! Porque el arcano me predice la aparición de un hombre que va a llegar a tu vida para quedarse porque no solo te sentirás protegida por esta persona, sino que también va a amarte de una manera apasionada, afectuosa, aunque poco realista.

En la Salud

El Arcano me revela que gozarás de buena salud ya que tus condiciones físicas y emocionales están muy bien. En caso de que tu estado de salud esté en malas condiciones ¡Vas a mejorar! Trata de confiar en aquellos que quieren lo mejor para ti sobre todo llegará a tu vida un hombre mayor, amable que te dará buenas noticias con respecto a tu salud.

En el Trabajo

¡Estupendo! Todo va a fluir muy bien en tu vida laboral gracias a tu sentido de la responsabilidad, intelecto y creatividad. Si consideras que las cosas no están muy bien en tu trabajo ¡Despreocúpate un poco! Porque El Arcano Menor “Rey de Copas” me revela que contarás con el apoyo de una persona mayor que creerá en tu potencial y te impulsa para alcanzar el éxito, así que si eres artista y te gusta crear ¡No dejes de creer en ti! porque alguien importante te va a observar en un evento o institución y te ayudará a alcanzar el éxito.

En el Dinero

“Lo que das y como lo das así lo recibirás” Es lo que se puede interpretar en la carta; eres muy bondadoso y generoso con los demás, de hecho, no te importa compartir o quedarte en bancarrota con tal de sacar a alguien que necesite de ti para ayudarle.

¿Qué significa “Rey de Copas” al derecho? foto: Pinterest

¿Qué significa “Rey de Copas” invertido?

En lo Espiritual

El Arcano Menor “Rey de Copas” me revela que pasarás por un tiempo amargado con falta de armonía y paz en tu vida. Te aconsejo en lo personal que trates de practicar yoga y tomar las cosas con calma para poder salir de esta situación sabiamente.

En el Amor

En caso de que seas soltero; a veces las apariencias engañan; esto lo digo porque vas a perder tu estabilidad emocional gracias a una persona que va pintarte una cosa que no es y cuando la conozcas realmente será demasiado tarde para ti porque no tendrás el valor suficiente como para salir de esto.

En la Salud

No es momento de negar tu condición física o mental ¡Debes actuar! Tomate tus medicinas y si sientes algunos síntomas anormales en tu cuerpo acude al médico porque la salud no es un juego. El arcano me predice enfermedades ocultas que pueden ser graves si no tomas cartas en el asunto.

En el Trabajo

Poca creatividad e intelecto y mucha falta de responsabilidad gracias a una persona tóxica que te manipula e influye en tu estado emocional gravemente. El arcano predice un riesgo de despido, así como también indica un posible cambio de empleo que será peor que el que tenías y evidentemente no te dará frutos. Trata de calmarte un poco y abrir tu mente porque tienes talento para llegar muy lejos solo debes descubrirlo.

En el Dinero

La carta “Rey de Copas” anuncia problemas financieros con una persona mayor o gran cantidad de dudas si no tomas precaución. Evita derrochar el dinero y no te dejes llevar por las emociones porque también me predice que te toparas con una persona que se encargará de estafar o robar un capital que tienes ahorrado, dejándote en la calle.

El Arcano Menor “Rey de Copas” se vincula fuertemente con nuestro plano sentimental ya que se enfoca en nuestras emociones, así como también en nuestro intelecto y talento creativo para realizar las cosas con responsabilidad y generosidad ante las cosas.