Significado de las cartas del Tarot “Reina de Espadas”

Reina de espadas: Significado de las cartas del Tarot. Foto: La Verdad / cortesías

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Reina de Espadas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Reina de Espadas”

Si te das cuenta; puedes ver que el fondo de la carta es azul representa la verdad, es netamente espiritual y su propósito es razonar y reflexionar sobre el qué, el cómo y el porqué de las cosas. La figura es una “Reina” una mujer madura e inteligente, muy astuta con el poder de emitir un juicio lo suficientemente lógico y demostrable.

La corona que tiene sobre su cabeza es de color amarillo lo que significa que su autoridad se apoya en la inteligencia y en la conciencia, asume con todo interés y responsabilidad cualquier reto los cuales se aboca a resolverlos con la realidad y la verdad. La indumentaria de la reina te indica que es una brillante luchadora es de color “rojo y azul” indicando inteligencia, receptividad, fuerza, pasión y valentía para emitir un juicio objetivo que valore cualquier persona o situación.

En su mano derecha lleva una espada de color rojo, la cual indica que hay una reflexión que hacer y una determinación que tomar, constituyéndose en la esperanza para salir triunfante. Con su mano izquierda da su explicación real y lógica de las circunstancias que analiza.

Este es el significado de est arcano. Foto: Pinterest

¿Qué significa la carta “Reina de Espadas”?

Su figura es una Reina; la cual incorpora al elemento agua destacando las emociones y sentimientos. Y además; pertenece al Palo de las Espadas que simboliza al elemento aire constituyendo un mundo de ideas, la razón y lógica, los pensamientos justos y transparentes. Lo más subjetivo que expresa es que el arcano en si es el protector de los asuntos sentimentales. En las disputas y en aspectos de la salud participa muy poco; esto se debe a que es un arcano muy pasivo para obtener una respuesta inmediata.

Al interpretarlo tienes que tomar en cuenta que trae consigo dos significados muy opuestos porque es una carta positiva cuando sale al derecho pero invertida es totalmente negativa. Partiendo de allí; representa las instituciones intelectuales y marciales como por ejemplo escuelas militares, magistraturas, internados estrictos y a su vez se puede estar refiriendo con sus característica a ti o alguna persona de su entorno.

Esto es lo que significa la reina de espadas. Foto: Pinterest

¿Qué representa esta carta?

Representa a una mujer madura; aproximadamente de treinta y ocho años en adelante, con un carácter severo, es sensual y muy admirada, posee un autocontrol sobre sus sentimientos y emociones, con su intelecto nadie puede engañar o persuadir.

Su manera de pensar es analítica y razonada con un alto nivel de justicia, es astuta, implacable, objetiva y aunque se deja llevar por el discernimiento lógico debería ser más condescendiente al emitir un juicio.

Representa un juicio, una ayuda para el consultante, un sexto sentido para ver lo que los demás no pueden evidenciar, actitudes y comportamientos rectos. Indica las injusticias, evaluación, cuestionamiento, búsqueda, verificación, determinación, seguridad, imparcialidad, honestidad, razonamiento lógico.

Esto es lo que representa esta carta. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Reina de Espadas” al derecho?

En lo Espiritual

Anuncia soledad; momentos en que deseas estar sola para encontrarte contigo misma y disipar las angustias y melancolías, darles sentido a tus confusiones y aprender de los errores.

Te sugiere desarrollar tu aspecto espiritual, alimentarlo cada día con ideas sustentadas en la verdad y en los razonamientos lógicos. Lee libros o novelas, analiza una película, conversa con las personas de experiencia en la vida.

En el Amor

Te advierte que saldrás desilusionada, no te aprecian ni te valoran como te lo mereces y te indica que estás a tiempo de apartarte de esa relación. Acompañada de cartas negativas pronostica rivalidades, divorcios, viudez, rupturas y abandonos.

Alguien cercano a ti con las características de la reina te ayudará con sus orientaciones y juicios a enfrentar la situación problemática que hoy tanto te preocupa. Pero si es una mujer a la cual tienes que enfrentarte ¡Toma las medidas! porque la lucha es larga no será fácil de vencer o convencer.

Anuncia desolación y melancolía por la pérdida de una persona muy cercana y querida, tendrás que anteponerte con fortaleza para salir de ese cuadro deprimente, entiende que la muerte es algo natural y forma parte de las etapas de la vida ¡Supéralo! Si no puedes por sí sola busca ayuda profesional, la vida continua.

En la Salud

Indica problemas en la salud física y mental, niveles bajos de las hormonas femeninas que aceleran la menopausia acentuando la esterilidad. Esta situación afecta tu estado anímico; te muestras molesta, amargada y afligida. Recomienda visitar tu médico ginecólogo de confianza; él te ayudará enfrentar este proceso disminuyendo un poco los síntomas y signos.

Significado al derecho de la carta. Foto: Pinterest

En el Trabajo

En el trabajo te encontrarás con una mujer de carácter, inteligente y objetiva para emitir un juicio y tomar decisiones, puede ser una jefa o una compañera de trabajo muy estricta con su faena. Si es tu amiga no hay problema acepta sus razonamientos pero si no lo es prepárate porque es una rival laboral muy fuerte de vencer.

Te sugiere pensar muy bien lo que vas a decir ante una situación confusa o de controversia, no te dejes llevar por los ímpetus y las emociones.

Si estás desempleado; concéntrate en buscar trabajo donde la gerente sea una mujer de carácter y objetiva. No tendrás problema porque si sales a encontrar tu oportunidad es porque estás seguro de ofrecer lo mejor de tu profesionalismo.

En el Dinero

Anuncia desestabilidad económica y tendrás que buscar la causa que te genera esa situación que tanto te preocupa. Debes evitar hacer gastos y harás algunos sacrificios para ahorrar y surgir financieramente.

Utiliza la lógica y la objetividad, analiza todas las perspectivas y posibilidades para establecer un negocio o sociedades. Con esto saldrás adelante y adquirirás muy buenas ganancias, recuerda que el que siembra en tierra fértil obtiene una buena cosecha.

Esto es lo que significa al derecho esta carta. Foto: Pinterest

¿Qué significa “Reina de Espadas” invertido?

En lo Espiritual

Señala que una mujer severa te puede ayudar a cambiar de opinión o de ideas para que establezca el equilibrio o te desequilibres más. Eso tendrás que deducirlo tú misma si te conviene o no lo que te está sugiriendo.

Probablemente te sientes confundida e indecisa, resuelve tu situación con lógicas reflexiones y evita maltratar a las demás personas con tus vagos juicios que se alejan de la realidad al involucrar tus emociones y sentimientos.

En el Amor

Dificultades en las relaciones afectivas de cualquier índole; representa una suegra, amiga o madre que se entromete en tu relación. También puede ser una tercera persona que desestabiliza la armonía en pareja.

Predice distanciamientos, frialdad, humillaciones y disputas. Olvida el pasado de tu pareja y vive el presente; no saques a relucir circunstancias que te atormentaban, con eso solo logras que tu pareja te ignore o se aleje.

Si estás soltera; no es momento para buscar tu media naranja, pues estás en medio de una debilidad “sumergida en tus emociones”. No ves con claridad lo que tienes al frente y saldrás aún más lastimada, pues indica una persona muy falsa que no es lo que dice ser.

En la Salud

Te advierte sobre enfermedades mentales y del sistema nervioso. En tal sentido predice trastornos psicológicos, estrés, insomnios. Si tu mente no se encuentra bien tu estado de salud físico sufrirá serias consecuencias.

Las preocupaciones, angustias y resentimientos invadirán todos tus espacios y no podrás ver una realidad lo suficientemente transparente para pensar con lógica. Si padeces de alguna enfermedad ya diagnosticada te recuerda tomarte los tratamientos, tal y como los indica el médico.

En el Trabajo

Ambiente laboral hostil, una mujer de cierta de edad te está obstaculizando todas tus metas y ambiciones, no la enfrentes sin antes pensar cómo neutralizarla, usa la lógica y ataca directamente su punto débil. Indica disputas y contrariedades entre los compañeros de trabajo.

¡Apártate de ellos por un momento! y piensa cómo persuadir sin que se den cuenta. No es momento para solicitar un traslado, mucho menos un aumento de sueldo porque nadie escuchara tus razones.

En el Dinero

La comunicación para hacer inversiones o negociaciones no es efectiva. Anuncia demasiada tensión, palabras fuertes y juicios equivocados entre los asociados que no permiten llegar a un acuerdo entre las partes. Predice discusiones por los ingresos económicos que entran en el hogar.

Es un arcano positivo porque es la mensajera de una información lo suficientemente lógica y racional para ayudarte a evolucionar ante cualquier circunstancia desfavorable. Representa los juicios objetivos sin dejarse influenciar por los sentimientos y las emociones.

También simbolizan las instituciones intelectuales y marciales. Hace énfasis en la búsqueda de la verdad, inteligencia y razón. Puede figurar una mujer de mediana edad austera, astuta e inteligente que no se deja engañar, puedes ser tú misma o alguien de tu entorno. Invertida es falsa, manipuladora y se deja llevar por las emociones para emitir un juicio.