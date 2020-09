Significado de las cartas del Tarot “Reina de Copas”

Reina de Copas: Significado de las cartas del tarot. Foto: La Verdad / cortesías

Las cartas del tarot en cada tirada pueden variar su significado, pese a ello, te revelarán algunas cuestiones en cuando al amor, dinero y trabajo, pero depende de la posición en la que salgan, por ello, hoy te diremos todos los datos relacionados con “Reina de Copas”, ¿ya conoces esta carta?

Descripción de la carta “Reina de Copas”

Se puede detallar con facilidad la figura de una hermosa mujer mayor que sostiene en su cabeza una corona y esto la caracteriza entre las cartas como la “Reina de Copas”; esto simboliza la experiencia y protección ante las emociones.

A su vez se encuentra reposando sobre un trono que tiene la forma de mascarón de proa y aunque te parezca bastante loco ¡Esto tiene un gran significado! Ya que se encarga de predecirnos que tu consultante podrá tener esa capacidad de encontrarse en medio de dos mundos.

El primero puede tratarse de su lado material y el segundo el lado espiritual por lo que puede tener el gran potencial de lograr todo aquello que se proponga en ambos mundos gracias a su sentido de ideas y creaciones.

En cuanto a la enorme y esbelta copa que sostiene en una mano y que por supuesto se puede ver cómo la observa con admiración; se trata del talento artístico, creativo y perfeccionista que tiene la persona cuando realiza las cosas ya que las hace con amor enfoque y dedicación.

Con su otra mano, la reina sostiene una espada con cierta firmeza y esto significa que el consultante puede aprender y darse cuenta de lo que hace ya que su conciencia posee una cualidad de luz ante las cosas.

¿Qué significa la carta “Reina de Copas”?

Si la carta llega a salir en esta posición mentalízate rápidamente que el mensaje que debes darle a tu consultante es netamente positivo por lo que aquí se les hablara de su empatía inmediata con las demás personas.

También, podrás hablarles sobre su lado creativo para conseguir, realizar las cosas o mantener sus amistades o relación amorosa con cierta facilidad, pues este siempre buscara hasta encontrar, la paz, la libertad o simplemente vivir nuevas experiencias con amor y afecto.

¿Qué representa esta carta?

Es una carta que tiene la potencia de hablarnos sobre dos mundos; el espiritual y el material. La “Reina de Copas” hace relevancia con el talento creativo que tiene el individuo para desenvolverse en todo aquello que se proponga alcanzar en la vida.

Las reinas de manera general se caracterizan por ser damas que representan el elemento “agua” por lo que están vinculadas con la faceta femenina de las personas, por ejemplo, la sensibilidad o el sentimentalismo.

En el caso de la “Reina de Copas” hace vinculación con el elemento “agua de agua” es decir que la cosa es más fuerte aquí porque esta carta nos hablará de manera clara y muy directa sobre nuestro mundo emocional.

Su arquetipo, tiene que ver con una mujer que hace las cosas con amor y afecto; puede tratarse de una mujer romántica, artística, intuitiva, amigable. También podemos encontrar a una mujer frívola, que no le importa llevarse por delante a quien sea con tal de obtener lo que desea o una mujer muy pasiva, vulnerable e inestable ante la sociedad.

¿Qué significa “Reina de Copas” al derecho?

En lo Espiritual

Se puede reflejar que eres una persona bastante cálida ante la vida. Es decir que no se te dificulta estar tranquilo contigo mismo

¡Es más! La carta me revela que cuando te sientas algo afligido vas a contar con el apoyo de tus amigos o familiares ¡Nunca estarás solo! Porque siempre querrán ayudarte ya que cuando ayudas, siempre lo haces sin mirar a quien.

En el Amor

Si estás soltero, es muy fácil para ti ser atraído por las personas gracias a tu personalidad ¡Todos quieren ser tus amigos o pareja! Y déjame decirte que más pronto de lo que imaginas vas a conseguir el amor y este será correspondido y tendrán un buen periodo de tiempo por la conexión que tendrán juntos.

Si tienes pareja; la reina de copas me revela que las cosas van a fluir de mil maravillas, de hecho, tu intuición te ha servido para comprender o valorar más a tu cónyuge. Tienes todas las herramientas necesarias para hacer de tu matrimonio fuerte, lleno de armonía y feliz, pues la familia y el hogar es una de las cosas primordiales para ti.

Por lo tanto, la carta me muestra éxito total en lo que se propongan juntos como familia que son. También me anuncia posibles fecundaciones así que si estas buscando un bebe ¡Este es el momento!

En la Salud

A pesar de que eres una persona sensible y débil en el asunto emocional, gozas de una buena estabilidad emocional y física, así que si te sientes algo preocupado por tu estado de salud ¡No te angusties! Porque este hermoso arcano me revela que físicamente estás en perfectas condiciones y que si tienes algo mal ¡Sanaras de manera inmediata!

En el Trabajo

¡Serás el trabajador del mes! El Arcano Menor me revela el anuncio de un ascenso, un premio honorífico o un cambio de residencia el cual hará que consigas el empleo de tus sueños.

Si te sientes bloqueado o preocupado por un trabajo ¡Descuida! Una mujer mayor descubrirá tu gran talento creativo y observará lo meticuloso que eres para hacer las cosas con amor y enfoque a la perfección por lo que te impulsará al éxito total.

En el Dinero

Tu intuición va a estar más activa que nunca ¡Tanto así! Que por medio de sueños o señales vas a recibir mensajes que te guiaran a encontrar la prosperidad, el éxito y la abundancia ya que tendrás esa capacidad de conectarte con el mundo material y espiritual.

Por otra parte; el arcano me revela que tu espíritu está tan positivo que tus energías te impulsan a ser confianzudo, por lo tanto, no te sorprendas cuando una mujer de gran edad aparezca a ti y te llene de sabios consejos y créeme ¡Estos serán muy valiosos para ti! Porque te incentivará a comenzar un negocio que te de productividad.

De igual manera; la “Reina de Copas” te aconseja a que ahorres o inviertas para que veas cómo asciende tu dinero y con tu actitud creativa ¡Sin que nadie te detenga! podrás concretar un negocio el cual te sacará de la miseria a la prosperidad.

¿Qué significa “Reina de Copas” invertido?

En lo Espiritual

En este aspecto debes tomar cartas en el asunto con respecto a tu espiritualidad ya que vas a tocar fondo y sentirás que no te queda nada para dar ¡No estas aprovechando tu intuición y tu coherencia de manera correcta! Te guardas sentimientos que te hieren hasta que llegará el momento en el que vas a desbordarlos todos y esto no será nada bueno para ti porque puedes caer en un cuadro bastante depresivo.

El Arcano Menor me indica que tienes que tratar de estabilizar tus emociones; el hablar con una persona que sientas es reservada como tu ¡No te sentará mal! Confía un poco y saca todas esas heridas y rencores que puedas llevar por dentro para que así, puedas hallar la paz en tu vida.

En el Amor

En caso de que tu estado sentimental sea la soltería, debes tener mucho cuidado y no confiar tanto en las personas, esto lo digo porque eres de esas personas sensibles y más si de las emociones se trata.

El arcano te aconseja que no te dejes llevar por el sentimiento y que uses un poco la razón y algo de intuición para ver si esa persona que se acerque a ti, indiferentemente si es pretendiente o amigo no vaya a ti con intenciones de hacerte daño.

Si te encuentras en medio de un matrimonio o vives en pareja; esta carta es bastante explícita en su mensaje para ti. Para comenzar, me muestra lo presumido que eres y el quejarte a cada instante de tu relación no conlleva a nada bueno, en pocas palabras ¡La armonía no existe en tu hogar! Por lo que no lograran compaginar o entenderse.

Y para cerrar con broche de oro; la “Reina de Copas” me anuncia que si sigues así y de paso te despreocupas por lo que hace o deja de hacer tu cónyuge, no harás otra cosa que facilitarle a tu cónyuge encontrar el amor por otro medio y posiblemente la relación pueda caer en ruptura ¡Todo esto será así, si tu lo permites! ¿Quieres que esto suceda? Lo dejo en ti.

En la Salud

El Arcano me anuncia problemas de salud mental o depresión. Por lo que lo mejor que debes hacer es tratar de buscar ayuda psicológica antes que sea demasiado tarde para ti ¡Estás a tiempo de solventar tu situación!

En el Trabajo

¿Sientes que no la estás pasando bien en tu trabajo? ¡Yo sé la razón exacta! Es porque te estás comportando de manera soberbia con tus compañeros de trabajo y esto complica tu entorno laboral.

También, la “Reina de Copas” me anuncia que vas a tener disputas con una mujer mayor que está a tu cargo y esta pondrá a tus compañeros de trabajo en tu contra, así que si no empiezas a cambiar tu actitud y tratar de llevar las cosas con serenidad ¡Complicarás más las cosas y serás peor visto de lo que eres!

En el Dinero

Los asuntos que te conciernen con respecto al dinero van a oscurecerse por un tiempo determinado ya que tu talento creativo desaparecerá y te bloquearas por lo que esta maravillosa carta te recomienda a que tengas mejor control con tu dinero y nada mejor que ¡Ahorrando!

Así que trata de no hacer gastos innecesarios y llevar las cosas con prudencia sin dejarte llevar por tus impulsos porque de lo contrario ni siquiera podrás conciliar el sueño con las deudas que vas a tener.

Para ser más explícito y con ayuda del arquetipo, ante la sociedad se puede decir que la carta nos hablará de que tu consultante sabrá plasmar sus ideas y las crea con amor por lo que, con la carta en posición derecha, tendrá características de amigable, artístico, romántico e intuitivo.

Si la carta se voltea, se tratará de una persona frívola que no sabe controlar sus actitudes, así como también puede tratarse de un ser muy pasivo, vulnerable e inestable ante los demás.